Ekspert: Skrækpuljen er Brasilien, Spanien og Nigeria

FODBOLD: Brasilien, Spanien og Nigeria.

Det vil være den værste VM-gruppe for Danmark, når man tager i betragtning, at Danmark højst kan trække et land fra Europa, og at ingen gruppe må tælle mere end en nation fra de øvrige kontinenter.

Det vurderer Mikkel Bischoff, der er fodboldekspert på Discoverys kanaler.

Han ser dog også andre nationer, der vil være uhyggelige at møde fra det bedste seedningslag. Det tæller Rusland, Brasilien, Belgien, Tyskland, Polen, Portugal, Frankrig og Argentina.

- Tyskland, Frankrig og Brasilien står stærkest. Det at komme ind i den tyske eller franske trup er en kæmpe bedrift i sig selv.

- Jeg vil sige, at Rusland er det svageste hold fra det lag, selv om det fik håb med 3-3 mod et reservespækket spansk hold i denne uge.

- Polen kommer lige efter. Med 4-0-sejren viste vi, at vi har opskriften på at slå dem, siger Mikkel Bischoff.

Han har et stort ønske, når der skal trækkes et hold til Danmark fra andet lag, der inkluderer Mexico, England, Spanien, Uruguay, Colombia, Schweiz, Kroatien og Peru.

- Spanien vil med afstand være det værste hold at trække. Det bedste vil være at trække Peru, der er et nyt hold på det niveau.

- Schweiz er heller ikke vanvittigt imponerende, og Colombia har heller ikke set godt ud over en længere periode, lyder vurderingen fra Bischoff.

Han mener heller ikke, at det vil være en katastrofe at trække England, selv om det er en fodboldstormagt.

- Jeg synes ikke, at England er imponerende, og de plejer at skuffe ved slutrunder. Der er meget, der ikke spiller for dem, og de har en uerfaren træner (Gareth Southgate, red.), som jeg ikke giver meget for.

- De mangler kreativitet, og Harry Kane skal næsten bære dem til sejrene. Men spiller for spiller er England selvfølgelig klart bedre end Danmark, siger Bischoff.

Mens Danmark befinder sig i tredje lag, finder man Japan, Sydkorea, Saudi-Arabien, Nigeria, Panama, Marokko, Australien og Serbien i fjerde lag.

- Vi skal helst trække Saudi-Arabien, Panama eller Sydkorea. Nigeria er det farligste hold med har mange gode, unge spillere. Det er et spændende hold især offensivt, og det har god fysik.

- Drømmepuljen må være Rusland/Polen, Peru og Panama med Saudi-Arabien som alternativ, lyder Bischoffs vurdering.

Lodtrækningen til næste sommers VM i Rusland afvikles 1. december.

/ritzau/