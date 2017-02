NORDJYLLAND: Rikke Skytte fra Storvorde deltager lørdag aften i Melodi Grand Prix 2017 med sangen "Color My World".

Danmarks Radio har fået Rasmus Petersen, der er grandprix-ekspert - og en af bagmændene bag Eurovision-siden eurovisionworld.com - til at vurdere deltagerne i det danske musik-show.

Om Rikke Skytte og "Color My World" siger han blandt andet følgende til dr.dk:

- Sangen er en enkel popsang med internationale toner krydret godt med tromme og indie. Men er det en Eurovision-sang? Starten på "Color My World" leder tankerne hen mod "Only Teardrops", der møder Løvernes Konge. Sangen er indie/afro-inspireret, og den har et omkvæd, man kan huske, og som er let at lære: "I’m gonna color my world, color my world".

Rasmus Petersen konkluderer på den baggrund, at Rikke Skyttes sang ikke når i finalen ved Melodi Grand Prix 2017.

Tilsvarende vanskeligt ser det ud, hvis man kigger hos odd-sætterne. Danske Spil giver pengene 40 gange igen, hvis Rikke Skytte vinder - det svarer på papiret til en delt 8. plads blandt de 10 deltagere. Også NordicBet vurderer Rikke Skytte til en 8. plads - med odds 30 for en sejr.

Ida Una med sangen "One" samt Sada Vidoo med "Northern Lights" vurderes af bookmakerne til at skulle kæmpe tæt om sejren.