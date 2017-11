Ekspert: Wozniackis trænerbrud kan virke overraskende

TENNIS: Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki har ikke længere serberen Sascha Bajin i sit trænerteam. Onsdag meddelte han på Twitter, at samarbejdet med verdens nummer tre stopper efter en enkelt sæson.

Bajin fungerede blandt andet som hitting-partner, men træner og far Piotr Wozniacki fastslog tidligt i 2017, at Bajin var mere end det - nærmere en assistenttræner.

Tennisekspert Michael Mortensen medgiver, at bruddet kan virke overraskende efter en så succesfuld sæson, hvor Wozniacki rundede af med triumfen i WTA Finals.

- Det er måske lidt overraskende, når det er gået så godt, hvilket man kan læse ud fra resultaterne, men nogle gange kommer man måske lidt for tæt på hinanden og har brug for ny inspiration.

- Måske var tiden inde til at komme videre. Det har været et positivt og givtigt samarbejde, så længe det varede, siger Eurosport-kommentatoren.

Bajin forklarer ikke årsagen til bruddet, men i en uddybning på Twitter kunne det opfattes som om, at det er Wozniackis beslutning.

Hun har flere gange haft ansat folk i sit team i kortere perioder.

- Måske har hun brug for ny inspiration og inputs hele tiden, så det kan være det rigtige for hende, selv om de begge har været glade for samarbejdet, mener Mortensen.

Bajin udtrykker ønske om at fortsætte i et andet job af samme type, og det skulle være nemt at finde for træneren, der tidligere har arbejdet sammen med Serena Williams og Victoria Azarenka, mener Mortensen.

- Han er en eftertragtet hitting-partner med alle hans meritter, men det skal nok være en top-10-spiller, hvis det skal være interessant for ham, lyder det fra Mortensen, der selv har fungeret som Wozniacki-træner.

/ritzau/