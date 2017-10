Ekspert advarer: Vinterbadere risikerer kuldechok

DANMARK: Efterårstemperaturerne er dykket, og det har sparket sæsonen for vinterbadning i gang.

Der er dog vigtige forholdsregler at tage, hvis man skal en tur ned i det kølige vand. Det fortæller Erik Bech, chef for viden og dokumentation ved Trygfonden Kystlivredning.

- Kuldechok er det vigtigste at være opmærksom på. Når man kommer ned i vandet kan man begynde at gispe og have svært ved at få vejret.

- Åndedrættet fungerer ikke normalt, og det er vigtigt at få kontrol over det, så der ikke sker ulykker.

Langsomt ned i vandet

Han anbefaler, at man skal gå langsomt i vandet, så kroppen og åndedrættet får længere tid til at vænne sig til de lavere temperaturer.

Ud over det lidt længere tilløb er det vigtigt, at vinterbadere holder hovedet over vandet, mener Erik Bech.

- Vores finske kolleger har fundet ud af, at kroppen regulerer temperaturer ved at trække blodårene sammen, så der er mindre afgivelse af varme. Det kan hovedet ikke, og det frigiver stadig varme.

- Hvis man bliver tilstrækkeligt afkølet, mister man simpelthen bevidstheden, siger han.

Farligere om vinteren

Ud over at kroppen reagerer anderledes under de lave temperaturer, er der heller ikke livreddere til stede ved strandene om vinteren.

Samlet betyder det, at det er farligere at bade om vinteren, hvor der ifølge Erik Bech også sker dødsulykker i forbindelse med badning.

Det er dog også fordele ved de kolde dukkerter, fortæller overlæge Bente Klarlund til Trygfonden.

- Vinterbadning ser ud til at styrke immunforsvaret, og undersøgelser peger på, at det måske forebygger type 2-diabetes og styrker hjertet på sigt.

Hun understreger, at der er beskeden forskning på området.

Føler sig mindre syg

Selv om det ikke er en garanti, at det kolde gys kan holde sukkersyge væk, påvirker det ens humør at tage dukkerten, mener Bente Klarlund.

- Mange fortæller, at det giver en masse velvære. Man kan ligefrem blive "høj" af endorfiner, og når man har det godt psykisk, sker der måske noget, så man føler sig mindre syg, hvis man bliver ramt af forkølelse og snue.

Der er over 39.000 vinterbadere i Danmark, viser en opgørelse over vinterbaderforeninger fra Vinterbadere.dk.

/ritzau/