Ekspert: Lokalplan for campingplads er ulovlig

JAMMERBUGT: Lokalplanforslaget, der skal give Saltum Strand Camping mulighed for at bygge sommerhuse, er ulovligt. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens høringssvar.

Problemet er ifølge styrelsen, at der i lokalplanen står, at "feriehusene skal sælges til private investorer med udlejningspligt". Dermed pålægger lokalplanen de fremtidige ejere af sommerhusene at udleje deres huse i et eller andet omfang, og det må en lokalplan ikke.

- Lokalplaner må ikke pålægge nogen en handlepligt - i dette tilfælde en pligt til at udleje sit sommerhus, siger advokat og specialist i planlovgivning Gert Lund fra Aarhus.

- Man kan ikke bruge kommunen til at håndhæve udlejningsforpligtelsen. Den skal campingpladsen selv håndhæve, fastslår han.

Formanden for teknik- og miljøudvalget i Jammerbugt Kommune, Jens Chr. Golding (S) oplyser, at forvaltningen vil kigge på de indkomne høringssvar - herunder Erhvervsstyrelsens - efter sommerferien.

- Hvis styrelsen har tolket noget i lokalplanforslaget, som vi ikke har ment, skal vi selvfølgelig have det rettet til, siger han.

Inden forslaget blev sendt ud i fire ugers høring 1. juni, var det blevet politisk behandlet i teknik- og miljøudvalget, i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen.