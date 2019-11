Ekspert: Mourinho vil marginalisere Eriksen yderligere

FODBOLD:Med José Mourinhos ansættelse som ny Tottenham-cheftræner i stedet for den fyrede Mauricio Pochettino kan Christian Eriksen formentlig se frem til endnu mere tid på bænken eller ude af truppen.

Det vurderer fodboldekspert og tv-kommentator på Discoverys kanaler Morten Bruun.

- Jeg tror, at José Mourinhos ankomst til Tottenham betyder, at Christian Eriksen bliver yderligere marginaliseret, og at det bringer et januarskifte tættere på, for det vil være i alles interesse, siger Morten Bruun.

Årsagen til forudsigelsen ligger i, at Christian Eriksen har ønsket sig væk fra klubben og har kontraktudløb til sommer.

- Jeg tror, Eriksen har besluttet sig for at forlade Tottenham. Punktum. Og jeg tror, at José Mourinho vil blive præsenteret for det scenarie, at der ingen chance er for, at Christian Eriksen bliver.

- Mens Mauricio Pochettino elskede Eriksen højt og indtil for ganske, ganske nylig havde ham nærmest fortrykt på sit holdkort, er der jo ingen grund til, at Mourinho skal tænke på samme måde, siger Morten Bruun.

- Hvis han kun var ansat til 2020 med en bunden opgave om at vinde et trofæ og skaffe klubben i Champions League, havde situationen måske været anderledes. Men i og med han er ansat til 2023, kan jeg slet ikke se, hvorfor han skulle satse på Christian Eriksen.

José Mourinho udtalte sig for nylig om situationen i Tottenham til Sky Sports.

Her understregede han sin holdning i forhold til spillere, der er på vej væk.

- Jeg kan ikke lide at beholde spillere, som ikke ønsker at blive i klubben. Jeg tænker ikke en gang på det økonomiske perspektiv, men på spillerens følelser, sagde Mourinho i sin egenskab af tv-ekspert.

Mauricio Pochettino overtog styringen i Tottenham i 2014. Under ham nåede Eriksen 255 kampe for klubben.

/ritzau/