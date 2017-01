EUROPA/INDLAND: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har taget for meget magt fra de nationale parlamenter.

Det betyder, at flere domme underminerer demokratiet, går direkte mod staternes ønsker og ofte skaber folkelig modstand.

Sådan lyder kritikken fra en række juraeksperter ifølge Jyllands-Posten.

Flere opfordrer nu den danske regering til at tage et opgør med domstolen og dens tolkninger af national lovgivning og menneskerettighedskonventionen, når Danmark i løbet af få måneder overtager formandskabet i Europarådet.

Som et markant eksempel nævner eksperter, at domstolen har blokeret for udvisning af kriminelle udlændinge.

- Domstolen tager magten fra parlamenterne, fordi den efter min mening misforstår sin opgave, siger Gorm Toftegaard Nielsen, professor i strafferet på Aarhus Universitet.

Juraprofessor Mads Bryde Andersen er enig i, at domstolen underminerer demokratiet. Også når det gælder miljøet, krigens love og arbejdsmarkedsret.

Ifølge direktøren i tænketanken Justitia, Jacob Mchangama, har domstolen af egen drift bevæget sig ind på nye områder.

Dermed har den ifølge ham forladt konventionens oprindelige formål om at beskytte demokratiet mod totalitære regimer og en gentagelse af Anden Verdenskrig.

- Domstolens beskyttelse af kriminelle udlændinge går stik imod staternes ønsker og er mere eller mindre opfundet af domstolen selv, siger han til Jyllands-Posten.

Domstolens indflydelse i Danmark er allerede et politisk emne på Christiansborg.

Dagbladet Politiken kunne i efteråret berette, at regeringen har nedsat en taskforce, der skal bane vejen for ændringer af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions indflydelse i Danmark.

