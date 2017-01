INDLAND: Myndigheder og eksperter advarer kraftigt mod det nye lovforslag, der giver børn helt ned til 15 år lov til at servere alkohol.

Men at lade børn servere alkohol er "absurd" og bygger på "eklatant uvidenhed", mener et samlet hold af Danmarks førende eksperter på området.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Det er et fuldstændig absurd lovforslag. Det er stik i mod enhver faglig rådgivning. Det går helt i den gale retning i forhold til, at vi i årevis har kæmpet for at øge debutalderen for alkohol, siger professor Ulrik Becker, der forsker i alkoholskader ved Statens Institut for Folkesundhed og er overlæge på Hvidovre Hospital.

Misbrugsekspert ved Stofrådgivningen, Henrik Rindom, er ligeså undrende over forslaget.

- Alt taler i mod, at vi skal have den lov. Det lovforslag bygger på eklatant uvidenhed om de unges specielle risiko for at udvikle et skadeligt forbrug af alkohol, siger Henrik Rindom, der tilføjer, at når unge konstant bliver eksponeret for alkohol, stiger deres lyst til at prøve det:

- Vi ved, at når unge er tæt på alkohol i x antal timer og ser, at dem, der drikker alkohol, har det sjovt, så tænker de unge ”det skal jeg også prøve”. Og jo yngre de er, når de begynder at drikke alkohol - jo større er risikoen for, at de bliver afhængige, siger han.

Kit Broholm, der er chefkonsulent ved Sundhedsstyrelsen, er enig. Derudover er hun bekymret for, om de unge kan håndhæve loven.

- Vi ved, at hvis unge opholder sig i miljøer, hvor der drikkes alkohol, får det indflydelse på deres eget syn på alkohol. Det er en risiko, man udsætter de unge for, hvis de får til opgave at servere alkohol. Derudover er det vanskeligt for en ung på 15 år at fastholde, at der ikke skal serveres mere for en beruset person, siger Kit Broholm.

Mikael Jakshøj, der er direktør i Novavifonden, der tilbyder en række aktiviteter indenfor alkohol- og stofafhængighed, er også tvivlende overfor, om unge helt ned til 15 år kan sikre, at loven bliver overholdt.

- Kan børn vurdere, om gæsterne er gamle nok til at indtage alkohol? Og kan de unge håndhæve loven overfor nogle, som er ældre end dem selv? Kan de unge stoppe andre i at drikke for meget, spørger Mikael Jakshøj, der også ser en bekymring i, at børn kommer til at opholde sig i lokaler med gæster, der indtager alkohol, og hvor der derfor kan forekomme højrøstede og ubehagelige situationer.

Michael Jakshøj undrer sig over, at regeringen går stik i mod alle anbefalinger og tidligere lovgivning.

- Vi har hævet grænsen for, hvornår unge må købe alkohol til 16 år, og vi har taget en række andre initiativer, der skal beskytte børn mod alkohol. Det her lovforslag følger ikke den tråd, siger Mikael Jakshøj.

Ifølge Ulrik Becker fra Statens Institut for Folkesundhed viser undersøgelser, at restriktioner – som for eksempel reduceret tilgængelighed til alkohol eller højere pris – har størst effekt, når det gælder børn og alkohol.

- Derfor er politikerne helt galt sporet ind. Det er helt besynderligt, at nogen overhovedet kan udtænke sådan et forslag, siger han.

Unge helt ned til 15 år skal fremover have lov til at servere alkohol, fremgår det af et nyt lovforslag fra regeringen. I dag er loven således skruet sammen, at børn under 18 år slet ikke må opholde sig i lokaler, hvor der serveres alkohol. Men den regel er "utidssvarende", fremgår det af bemærkningerne til regeringens lovforslag.