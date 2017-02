INDLAND: Siden januar måned i år har det saudiarabiske firma Aljomaih Group haft ansvaret for vaccineproduktionen på Statens Serum Instituts grund i København, herunder at levere til det danske børnevaccinationsprogram i de næste 30 måneder.

Det sker som følge af, at den danske stat har solgt vaccineproduktionen fra til saudiaraberne for 15 millioner kroner.

Flere eksperter advarer om, at det kan gå ud over forsyningssikkerheden.

Det skriver Ekstra Bladet lørdag.

- Man skal være meget påpasselig med at outsource en nøgleaktivitet som vaccine til et land som Saudi-Arabien, siger Mellemøst-ekspert Helle lykke Nielsen fra Syddansk Universitet.

- Internt er de politiske strukturer ekstremt uigennemskuelige og ustabile, og religion er tæt vævet ind i hele erhvervslivet. Det er derfor umuligt at sikre sig mod, hvad der kommer til at ske. Lige pludselig kan der komme nogen til, der laver andre beslutninger, og så kan det ende med at få konsekvenser for Danmark og i det her tilfælde vaccineproduktionen, siger hun.

Hvis eksempelvis Saudi-Arabien pludselig skulle vælge at boykotte Danmark igen, som det skete under Muhammed-krisen, kan vi risikere at stå uden livsvigtige vacciner til danske børn, da det langtfra altid er sikkert, at de er til at opkøbe andre steder.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO tager det tid at indkøbe vacciner på det frie marked. Fra en ordre er indgivet, går der minimum seks måneder, før vaccinen bliver leveret, men gerne helt op til to år.

Den internationalt anerkendte amerikanske ekspert i terrorfinansiering Rachel Ehrenfeld, har svært ved at forstå de danske politikeres valg af køber.

- At sælge vigtige fremstillings-enheder, som produktion af vacciner, til ideologisk fjendtligsindede lande, der af en eller anden grund kan beslutte pludseligt at lukke ned for produktionen, lyder ikke som en god idé.

- De, der siger, at saudiaraberne blot er interesserede i profit som alle andre, burde vide bedre, siger hun.

I fagforeningen HK Stat, der har organiseret en lang række af medarbejderne på vaccinefabrikken, er man langtfra begejstret over, at staten har frasolgt produktionen af vacciner.

- Det, der kan få mig til at råbe vagt i gevær – og ikke kun som HK Stat-formand, men også som borger her i Danmark – er, at der i et velfærdssamfund som vores er nogle ting, der skal være en garanti for, at alle danske borgere kan føle en tryghed og tillid. I det her tilfælde er der behov for at have tillid til, at vores system omkring vacciner virker, og at kvaliteten er i orden, siger formand for HK Stat Rita Bundgaard.

Allerede i 2004 udtalte den danske rigsrevision sig om, at et salg af statens vaccineproduktion kunne ramme forsyningssikkerheden.

"En national vaccineproduktion kan medføre fordele, f.eks. i form af en bedre sikring mod vaccinemangel", står der blandt andet i Rigsrevisionens rapport, der samtidig slår fast, at priserne for statsproducerede vacciner formentligt er højere end på det frie marked.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger til Ekstra Bladet, at hvis Aljomaih ikke overholder aftalen om at levere vacciner til børnevaccinationsprogrammet i 30 måneder, så kan den danske stat frit vælge en anden leverandør.

- Så det er jo ikke sådan, at vi er bundet til dem.

- Der er lavet en aftale om leverance af vacciner, og den adskiller sig sådan set ikke fra de EU-udbud, som vi også kommer til at køre om 30 måneder - og som de lande, vi normalt sammenligner os med, allerede gør i dag, siger hun.

Porteføljemanager ved Aljomaih Group Mustafa Farooki svarer i en mail til Ekstra Bladet, at det er utopi at forestille sig, at firmaet kunne finde på at boykotte Danmark, hvis der eksempelvis kom en ny Muhammed-krise.

- Vi gør os ikke i fantasifulde scenarier, da det er vores primære mål at bidrage til den menneskelige sundhed. I stedet for at opstille vilde, opdigtede situationer burde I støtte os i at bidrage til sundheden og den danske økonomi, skriver han.