Eksperter kritiserer kommunal pengestrøm til ishockeyklub

AALBORG:Aalborg Kommune har gennem flere år sendt kommunale midler over i den lokale ishockeyklub Aalborg Pirates, og det er ifølge flere eksperter på kant med lovgivningen.

Det skriver B.T.

Avisen beretter, at Aalborg Pirates siden 2015 har modtaget flere millioner kroner fra kommunen via Aalborg Havn og foreningen Cool East.

Kommunalforsker hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, finder det problematisk.

Det skyldes, at der er krav om økonomisk ansvarlighed i den offentlige forvaltning.

- Det er vanvittigt, at man som kommune er indirekte medejer af en elitesportsklub.

- Jeg tror, at en masse superliga- og håndboldliga-klubber ville være glade, hvis kommunen købte sig ind hos dem, siger Roger Buch til B.T.

Pengene er kanaliseret fra kommunen til ishockeyklubben af kreative veje.

Selskabet bag Aalborg Havn, Port of Aalborg, er 100 procent ejet af Aalborg Kommune og har desuden borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) som formand.

Port of Aalborg har ifølge B.T. konstrueret foreningen Cool East, der på foreningens hjemmeside beskrives som et samfundsansvarligt projekt, der har til formål at skabe mulighed for kulturelle og sportslige aktiviteter i Aalborg Øst.

Der står samtidig i foreningens vedtægter, at 70 procent af formuen skal bruges på et sponsorat i ishockeyklubben Aalborg Pirates.

Dermed ender flere af kommunens penge fra havnen i ishockeyklubbens pengekasse.

Det får professor i samfundsvidenskab hos RUC, Bent Greve, til at rynke på næsen.

- Kommunen og borgmesteren kan kritiseres for at give støtte til en professionel klub - som kommunen dels ikke må - dels fordi det kan diskuteres, om selskabet har nogen gavn af at yde dette sponsorat, siger Bent Greve til B.T.

Ud over den kommunale støtte til ishockeyklubben ser kommunalforsker Roger Buch tegn på inhabilitet hos flere centrale personer i ishockeyklubben og hos havnen.

Hverken borgmester Thomas Kastrup-Larsen eller havnedirektør Claus Holstein, der sidder i bestyrelsen i Aalborg Pirates, har ønsket at stille op til interview, skriver B.T.

/ritzau/