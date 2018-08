Eksperter om Elbæks plan: Paradigmeskifte i dansk politik kan være på vej

POLITIK: Det er både et naturligt og nødvendigt skridt at tage, at Alternativet vil reformere det danske regeringsapparat og for alvor sætte gang i den grønne omstilling. Det mener eksperter ifølge Dagbladet Information.

Alternativet foreslog i denne uge, at et nyt grønt superministerium skal godkende alle relevante politiske tiltag samt overtage Finansministeriets rolle. Og den plan er en logisk konsekvens af de strømninger, der er i tiden, lyder det fra to eksperter i henholdsvis statskundskab og i klima og miljø.

Professor MSO i statskundskab fra KU, Lars Tønder, kalder således forslaget symptomatisk for den tid, vi lever i.

- Der er ved at ske et paradigmeskifte i dansk politik. Forholdet mellem mennesker og natur forandres radikalt. Og det er Alternativet opmærksom på, siger han til Information.

Lars Tønder er ikke overrasket over forslaget og påpeger, at en total ommøblering af dansk politik ikke vil være første gang.

- Vi har jo klimaforandringer, fordi vi havde en industrialisering, der higede efter energi. Og da den kom, organiserede vi samfundet på en måde, der tilgodeså det behov. Nu er der så andre ting på spil, siger Lars Tønder til Information og erkender, at forandringen bliver "uoverskueligt svær":

- Mange stærke kræfter vil kæmpe imod.

Irina Papazu, der forsker i klimaadfærd og grøn omstilling på CBS, er enig. Hun kalder planen for "helt nødvendig" og "modig". Det er altafgørende at gøre op med "business as usual", mener hun.

- Inden for det politiske system kan vi godt indføre skat på fly og oksekød. Men vi kommer kun lidt af vejen, for systemet i dag er ikke bygget op om ideen om grøn omstilling, siger hun til Information.

- Det er et kæmpe paradigmeskifte, og det er svært for et lille parti som Alternativet at gøre noget. Men hvis man ikke tør planlægge de store, nødvendige mål, så kommer man heller ikke nogen steder.

Mere kritisk over for Uffe Elbæks plan er Martin Møller Boje Rasmussen, postdoc og forsker i udvikling af grønt BNP på KU. Han understreger, at hele samfundets tankesæt og økonomi er forankret i en bestemt logik og administration. Derfor er planen praktisk talt umulig, mener han.

- Alternativet burde nok søge midterveje, hvor man selvfølgelig måler mere grønt, men ikke ligefrem erstatter Finansministeriet, siger han til Information.