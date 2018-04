Eksperter skal undersøge omstridt angreb i Syrien

Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) tager imod Syriens invitation til at undersøge, om kemiske våben har været anvendt i Douma.

Det oplyser OPCW i en meddelelse på sin hjemmeside tirsdag.

Tirsdag har OPCW anmodet den syriske regering om at "foretage de nødvendige forberedelser", så eksperterne kan komme til Douma.

- Holdet gør sig klar til at blive indsat i Syrien om kort tid, skriver OPCW i en meddelelse på sin hjemmeside.

Organisationen tilføjer, at den siden lørdag har indsamlet oplysninger fra alle tilgængelige kilder og analyseret dem.

Tidligere mandag inviterede den syriske regering organisationens eksperter til Syrien for at undersøge det mulige kemiske angreb.

Udenrigsministeriet i Damaskus beder OPCW "sende et hold fra dets fact-finding mission til at besøge Douma og efterforske anklager i forbindelse med den påståede brug af kemiske våben der", rapporterede det statslige syriske nyhedsbureau Sana.

Det formodede giftgasangreb fandt sted i byen Douma i Østghouta nær hovedstaden Damaskus sent lørdag. Mindst 40 meldes dræbt, og mange hundrede meldes sårede, heriblandt mange kvinder og børn.

Tirsdag aften dansk tid skal FN's Sikkerhedsråd igen mødes for at drøfte situationen i Syrien og en mulig reaktion.

Rusland beder Sikkerhedsrådets medlemmer stemme for en resolution, der specifikt støtter udsendelsen af efterforskere fra OPCW til Douma.

Desuden vil Rusland fremlægge et andet forslag til en resolution.

Russerne er ikke enig i ordlyden i et resolutionsforslag, amerikanerne har fremlagt. USA lægger op til at foretage en ny undersøgelse af, hvem der er ansvarlig for kemiske angreb i Syrien.

Det oplyser diplomater til Reuters.

I stedet vil Rusland fremlægge en anden resolution om samme emne.

