Passagerer så ildkugle flyve gennem togvogn i London

ENGLAND: En eksplosion har rystet en undergrundsstation i London, skriver Reuters. Ambulancer er sendt til stationen Parsons Green Station i det sydvestlige London.

BBC citerer kilder i anti-terrorpolitiet for, at hændelsen bliver behandlet som et terrorangreb.

Avisen The Mirror skiver, at der er rapporter om flere sårede og forbrændte passagerer. Ifølge avisen var det en beholder eller en spand, der eksploderede.

Eksplosionen skete omkring klokken 8.15, skriver The Mirror.

Politiet siger, at togdriften er indstillet på linjen mellem Earls Court og Wimbledon.

- Vi er opmærksomme på hændelsen. Politifolk er på stedet, skriver Londons politi på Twitter.

Øjenvidner på stationen siger, at folk løb mod den samme dør i toget, og at nogle blev mast og trampet på.

En kvinde på stationen siger, at hun blev såret under et panikløb på stationen, da desperate passagerer maste sig vej frem.

En anden kvinde på stationen, Emma Stevie, siger, at hun "måtte løbe for livet".

- Jeg er i sikkerhed. Jeg har netop løbet for livet, hvor mange mennesker løb i panik. Jeg er ikke sikker på hvorfor.

Et andet øjenvidne på Parsons Green siger til Mirror, at "en ildkugle" fløj ned gennem togvognen efter en eksplosion.

Øjenvidnet sendte et foto af en hvid spand, hvorfra der stod flammer op.

Brandvæsnet siger, at det har sendt fire brandbiler til stationen sammen med to redningskøretøjer. I alt er der omkring 50 brandfolk på stedet.

Ifølge Sky News følger det britiske antiterrorpoliti udviklingen, men det er indtil videre det britiske færdselspoliti, der tager sig af sagen.

Politiet har rådet folk til at undgå hele området omkring den ramte station.

Øjenvidner siger, at redningsmandskab hjælper passagerer ud af et tog, som holder et stykke fra stationen.

Den britiske premierminister, Theresa May, får løbende oplysninger om situationen.

/ritzau/Reuters