Etiopiens regeringsleder undgår bombe der dræber flere

En bombe i Addis Abeba spreder panik ved et massemøde for Etiopiens nye regeringschef, Abiy Ahmed. Adskillige er dræbt og såret, oplyser regeringen.

Titusinder af mennesker var mødt op til demonstrationen i den etiopiske hovedstad.

Abiy havde lige afsluttet sin tale, da eksplosionen lød i hjertet af Addis Abeba.

Det fik folkemængden til at løbe frem mod scenen, mens premierministeren i hast blev kørt væk, tilsyneladende helt uskadt.

Lidt senere kommenterede han eksplosionen.

- Til de, som prøver at splitte os, ønsker jeg at fortælle, at det er I ikke lykkedes med, siger han ifølge AP.

Han gav ikke nogen personer eller grupper skylden for eksplosionen.

Siden han blev premierminister i april, har Abiy gennemført flere markante ændringer. Han har blandt andet løsladt fængslede kritikere af regeringen og åbnet op for økonomien.

Under hans forgænger var der store spændinger i landet, der er Afrikas næstmest folkerige. Der var i flere omgange undtagelsestilstand, internettet blev afbrudt flere gange, og tusindvis af mennesker blev fængslet.

/ritzau/