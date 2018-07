Eksplosion på fyrværkerifabrik koster 24 livet i Mexico

24 mennesker blev torsdag dræbt i en række eksplosioner på en fyrværkerifabrik nord for Mexicos hovedstad, Mexico City.

Blandt de dræbte er fire brandmænd og to politifolk, der blev tilkaldt stedet efter den første eksplosion. Det oplyser de lokale myndigheder.

- Personale fra nødberedskabet var ankommet til stedet efter den første eksplosion, da en anden hændelse fandt sted, hvormed flere beredskabsfolk blev dræbt og såret, skriver regeringen i staten Mexico i en meddelelse.

Videooptagelser fra en nærtliggende vej viser en stor røgsky stige op fra området omkring byen Tultepec.

Myndighederne i området oplyser, at fire bygninger blev ødelagt under eksplosionerne. Regeringen i staten Mexico oplyser, at otte indbyggere i Tultepec er omkommet i ulykken.

Justitsministeren i staten Mexico oplyser, at 17 af de dræbte døde under eksplosionerne, mens syv er døde på hospitalet.

Myndighederne mangler fortsat at identificere flere af de omkomne.

Ud over de dræbte meldes 49 personer såret efter ulykken. De er blevet transporteret til hospitaler i området.

Det er ikke første gang, at fyrværkeriulykker ryster byen Tultepec, der ligger omkring 30 kilometer nord for Mexico City.

I 2016 blev omkring 30 mennesker dræbt under en eksplosion på et marked i byen.

Luis Felipe Puente, der er chef for Mexicos sikkerhedsstyrelse, oplyser, at er der er indført foreløbigt forbud mod salg af fyrværkeri i området.

Forbuddet vil først blive ophævet, efter at myndighederne har gennemset producenternes licenser.

/ritzau/Reuters