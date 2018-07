Ekssoldater straffes for drab på chilensk folkesanger i 1973

Fortiden har indhentet ni pensionerede militærfolk i Chile, som for næsten 45 år siden deltog i drabet på den populære folkesanger Victor Jara.

Tirsdag blev otte af de ni ekssoldater idømt 15 års fængsel, mens den sidste fik fem år. Alle for at have medvirket til drabet på Jara.

Otte af de ni fik desuden en tillægsstraf på tre år for at have bortført Victor Jara og en anden person.

Den 40-årige Jara blev anholdt, dagen efter at militæret i Chile den 11. september 1973 gennemførte et kup mod præsident Salvador Allende og indsatte Augusto Pinochet i stedet.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA støttede bag kulisserne magtovertagelsen.

Liget af sangeren og guitaristen blev fundet nogle dage senere. Han var blevet forhørt, tortureret og derefter henrettet med 44 skud.

Blandt mange andre rædsler havde soldaterne knust Jaras fingre med deres geværskæfter og støvler.

/ritzau/AFP