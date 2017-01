NORDJYLLAND: Region Nordjylland indsætter 1. februar en ekstra ambulance på Mors for at forkorte ventetiden på ambulancer i området.

De seneste dage har der været debat om, at ventetiden på ambulancer visse steder i landet - heriblandt Nordjylland - er så lang, at det kan koste liv.

Ifølge en kortlægning, Ekstra Bladet har foretaget, bor tusinder af danskere i områder med så dårlig ambulancedækning, at de risikerer at dø, hvis de bliver ramt af for eksempel hjertestop.

Ifølge avisen ser det værst ud i Nordjylland med 10 såkaldte "døde zoner", hvor man risikerer at skulle vente ekstra længe på ambulancehjælp.

I Øster Assels på Mors tager det i gennemsnit 14,07 minutter, før ambulancen er fremme, ifølge Ekstra Bladet.

Region erkender lang udrykningstid

Region Nordjylland erkender, at der har været problemer med lang udrykningstid på Mors.

I en pressemeddelelse skriver Region Nordjylland mandag:

"Region Nordjylland har siden ændringer i blandt andet sygehusberedskabet på Regionshospital Nordjylland, Thisted, kunnet konstatere, at der var en stigning i antallet af akutte ambulancekørsler på Mors med en lang responstid. Derfor er situationen blevet analyseret, og det er besluttet, at der fra 1. februar indsættes et ekstra ambulanceberedskab på Mors."

Regionsrådsformand Ulla Astman udtaler i pressemeddelelsen:

- Vi forsøger hele tiden at optimere akutberedskabet i regionen ved at analysere situationen, så vi kan agere, hvis responstiderne ændrer sig væsentligt et sted. Det gør vi i dialog med Falck, som bestemmer antallet af ambulanceberedskaber, og hvor de skal placeres for at overholde den fastsatte gennemsnitlige responstid. Det arbejde betyder, at vi nu kan tilbyde borgerne på Mors et forbedret akutberedskab.

- Vi gør hvad vi kan

I pressemeddelelsen skriver regionen også:

"I Region Nordjylland som helhed skal Falck leve op til en responstid på 9 minutter og 12 sekunder, når der akut bliver sendt en ambulance. Det seneste år har responstiden konstant været under 9 minutter, og ofte får borgerne hurtigere hjælp fra den palet af andre præhospitale udrykningskøretøjer, som regionen råder over. Når man medregner ankomsten af lægebiler, paramedicinerbiler og akutbiler, så skæres der ca. 30 sekunder af den gennemsnitlige responstid.

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre borgerne hurtig hjælp, og udover de præhospitale udrykningskøretøjer, så kan lægehelikopteren rykke ud. Vi har også gjort meget for at fremme borger-hjælper-borger tiltag i form af vores 112-akuthjælpere og SMS-hjertestop-ordning. Det er enormt vigtigt med den slags tiltag i en tyndt befolket region med store geografiske afstande, siger Ulla Astman."