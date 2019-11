Ekstra millioner skal få flere op på cyklen

AALBORG:20 mio. kr. kroner ekstra på budgettet de næste fire år til gavn for cyklister giver ikke meget ny asfalt i form af til cykelstier, men derfor kommer pengene alligevel til at gøre en mærkbar forskel.

Det mener i hvert fald byrådsmedlem Lisbeth Lauritsen (S), der ved seneste valg havde bedre vilkår for cyklister som en af sine mærke- sager.

Hun er derfor glad for, at partierne bag budgetforliget blev enige om at afsætte ekstra fem mio. kr. årligt til formålet de næste fire år.

Ikke til nye cykelstier

- Nye cykelstier er rigtig dyre at anlægge, så pengene rækker ikke til sådanne, men alligevel kan vi med de penge gøre en kæmpeforskel i form af ekstra sikkerhed og tryghed for cyklisterne, siger Lisbeth Lauritsen, der tilføjer, at cyklisterne i dag mange steder ikke føler sig trygge.

- Det gælder bl.a. i flere af de store kryds i Aalborg, siger byrådsmedlemmet, der nævner markerede baner lyssignaler, som tillader cyklisterne at køre nogle sekunder før bilisterne, hvorved risikoen for at sidstnævnte ved højresving overser cyklisterne, bliver mindre, som eksempler på initiativer, der er økonomisk overkommelige og samtidig gør en forskel.

- Indsatsen kommer også til at handle om øge fremkommeligheden for cyklisterne. Det kan bare være skilte, der permanent tillader cyklister at svinge til højre i det pågældende trafikkryds, siger hun.

I landdistrikterne er den slags foranstaltninger sjældent relevante, men der kan pengene ifølge Lisbeth Lauritsen også gøre en forskel.

- Med optrukne striber på vejen kan cyklisterne føle sig mere sikre. Vi ved, at man mange steder efterspørger en cykelsti. Når vi nu ikke kan give dem det, kan de her penge være med til, at vi kan komme med det næstbedste, siger Lisbeth Lauritzen, der samtidig påpeger, at der kommer mere asfalt i form af nye cykelstier, end budgettet umiddelbart er udtryk for.

- Tag cyklen og oplev, at du ofte kommer hurtigere frem, lyder det fra Lisbeth Lauritsen, der personligt oplever sandheden i den påstand. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Ny cykelsti langs Plusbus-ruten

- På stort set hele strækningen, som er udlagt til Plusbus, kommer der også cykelsti, så i de kommende år vil cyklisterne absolut opleve, at det bliver lettere og mere sikkert at færdes i trafikken, siger byrådsmedlemmet, der peger på øgede investeringer øget fremkommelighed for cyklister som en nødvendighed, hvis det skal lykkes af få den faldende kurve over antallet af cyklister til at vende i opadgående retning.

- Såvel på landsplan som i Aalborg er der færre der cykler, siger Lisbeth Lauritsen, der vurderer, at en del af forklaringen er de små og billige biler, der er kommet på markedet de senere år.

- Men det er også et spørgsmål om, at man skal føle sig sikker som cyklist i trafikken, siger politikeren, der erkender, at det kræver en længerevarende indsats at få flere til at vælge cyklen.

Overhaler bilerne i byen

- Det er ikke noget, der sker over én nat, men hvis sikkerhedsforanstaltninger kombineres med oplysningskampagner, kan vi efter min mening få flere til at vælge cyklen, siger hun og forklarer uddybende om oplysningskampagner, at de bl.a. skal handle om cyklen som et effektivt transportmiddel.

- Det skal handle om, hvor hurtigt, du kan komme frem, hvis du tager cyklen i stedet for bilen, siger Lauritzen og nævner Vesterbro som et eksempel på, hvor hun personligt oplever at overhale den ene bil efter den anden.

- Samtidig er der jo også hensynet til miljøet, som givetvis kan få mange til at vælge cyklen, siger hun.