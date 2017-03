FREDERIKSHAVN: Bemandingen på politistationen i Frederikshavn bliver reduceret - til gengæld betyder det mere politi på gaden.

1. maj træder den nye politistruktur i Nordjylland i kraft, og en af ændringerne bliver en halvering af aften- og nattebemandingen i Frederikshavn.

Som den eneste lokalstation i Nordjylland er politiet i Frederikshavn i dag bemandet hele døgnet. Fra kl. 15 til 07 samt i weekender og på helligdage, er der to betjente på vagt på stationen.

Men fremover vil der kun være en såkaldt indevagt, forklarer chefpolitiinspektør Karsten V. Hansen.

- Ved at reducere bemandingen frigør vi ressourcer i et sådant omfang, at vi kan indsætte en ekstra patrulje otte timer i Frederikshavn hver dag, året rundt, siger chefpolitiinspektøren.

Nærpoliti nedlægges

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye politistruktur var døgnbemandingen i Frederikshavn også i spil. Kun to lokalstationer i hele landet har nemlig stadig en særordning om bemanding om natten og i weekenderne.

Politidirektør Elsemette Cassøe har ikke lagt skjult på, at hun gerne så særordningen ophævet, så der kunne indsættes en ekstra patrulje i stedet. Og nu er det altså lykkedes at bevare ordningen i reduceret form samtidig med at få en ekstra patruljevogn på vejen.

Den mest markante konsekvens af den nye politistruktur er desuden, at nærpolitiet i hele Nordjylland bliver nedlagt i dets nuværende form.