Ekstra vej-regning gav knubbede ord

VESTHIMMERLAND: Styringen af økonomien på vejprojektet har været noget rigtig skidt. Det er møgtræls, men der ikke så meget at gøre ved det. Andet end at lære af sagen - og betale ekstraregningen.

Nogenlunde sådan kan bundlinjen gøres op, efter byrådet i Vesthimmerlands på sit første møde efter sommerferien tog et gevaldigt greb i kommunekassen for at betale en millionoverskridelse på den nye omfartsvej syd om Aars.

Åbnet i forsommeren

Vejen blev åbnet i forsommeren i år, men for at få lukket det økonomiske hul er det været nødvendigt at finde 16,1 mio. kr. ekstra. De penge valgte byrådet at finde torsdag - men ikke uden der røg knubbede ord gennem byrådssalen på rådhuset.

Som SFeren Theresa Berg Andersen udtrykte det: "Det hele er nærmest forgået på hovedet"...

- Man kunne jo vælge at sige nej til bevillingen, men vi må videre og tage ved lære af det, så det ikke sker igen, sagde hun - og konstaterede, at det da var godt, at der er penge i kommunekassen, så man ikke skal ud i besparelser for at køre ekstrabevillingen igennem.

Socialdemokraten Uffe Bro, der er formand for teknisk udvalg, som kommunens veje hører under, lagde ikke skjul på, at han er godt træt af sagen.

For det første var han ikke en del af det V-K-flertal, der besluttede, at vejen skulle laves. Og i øvrigt var han heller ikke formand for teknisk udvalg dengang. Så det er en sag han som udvalgsformand har "arvet".

- Men Socialdemokratiet tager ansvar og bevilger pengene, sagde han - og slog fast, at han ser frem til en redegørelse, som udvalget har forlangt, der skal kaste mere lys over, hvor økonomien kørte galt.

Hvor blev meldinger af?

Den ser Venstre-manden Jens Lauritzen også frem til.

- Hvorfor har vi ikke fået løbende meldinger? Jeg ser virkelig frem til en fyldestgørende forklaring, sagde han.

Den konservative Niels Krebs Hansen, der var formand for teknisk udvalg, mens vejen blev lavet, sagde, at han tager sin del af ansvar, der skal tages - og så stillede han spørgsmål ved om alle de udgifter, der er bogført på vejarbejdet, nu også hører vejen til.

- Jeg tror der er "taget rigeligt med". Men lad os nu få den redegørelse, sagde han.

Det fik Theresa Berg Andersen (SF) til at sige, at hun ikke har behov for at placere skyld.

- Men vi har altså folk ansat, som burde have haft styr på det. Og de 16,1 mio. kr. kunne vi godt have brugt andre steder - f.eks. på skolerne, sagde hun

DFeren Brian Christensen hæftede sig ved, at "hovedbevillingen" til vejen i sin tid var ca. 90 mio. kr. Siden kom der bevillinger oveni på omkring 15 mio. kr. - og nu altså ekstrabevillingen på 16,1 mio. kr.

- Nu lyder regningen så på 121,6 mio. kr. Det er altså 30 mio. kr. mere end hovedbevilligen. Og så er vi ikke færdige for der skal også laves en støjvold.

- Penge til støjvolden kommer altså oveni, pointerede DFeren, inden borgmester Per Bach Laursen (V) kunne konstaterede, at byrådet gav tillægsbevillingen.