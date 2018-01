Ekstrem vinter skaber rejsekaos i det nordøstlige USA

En gigantisk vinterstorm ramte torsdag det nordøstlige USA og forårsagede tusindvis af aflyste flyafgange og lukkede skoler.

Titusinder af amerikanere står uden strøm og millioner af andre er truet af strømafbrydelser i ekstremt vejr med temperaturer langt under frysepunktet. Det amerikanske senat har udskudt alle afstemninger resten af ugen på grund af vejrforholdene.

I New York er flyvning indstillet i lufthavnene JFK og LaGuardia.

Mange steder - blandt andet i New York - er der indført nødretstilstand, og indbyggere forbydes at gå ud, med mindre det er livsvigtigt for dem.

Pendlere, som trodsede vejret og tog på arbejde, frygtede at strande på deres arbejdspladser, da uvejret tog til.

- Jeg ved ikke, hvor jeg skal overnatte i aften, hvis jeg ender med at sidde fast. Sandsynligvis hos min chef, siger den 55-årige Ran Richardson, som arbejder i Boston.

Skoler er blevet beordret lukket i New York, i mange dele af New Jersey, Boston og andre steder i regionen.

Der ventes at falde over 30 centimeter sne i Boston og i kystområderne i det nordlige New England. Myndighederne frygter, at de lave temperaturer vil skabe tykke islag på vejene, når stormen når hen over snemasserne.

I New York og Philadelphia kan indbyggerne forvente temperaturer ned til minus 16 grader i weekenden.

Stormvejr tager til på grund af kraftige fald i barometertrykket, og meteorologer advarer mod en "bombeorkan", som kan forværre det kraftige snefald og de stærke vindstød.

Fænomenet opstår, når en storms barometertryk falder 24 millibar på 24 timer.

Det ekstreme vejr har kostet mindst 13 mennesker livet i de seneste dage.

På årets første dag nåede 90 procent af USA ikke over nulpunktet. Og ifølge CNN har samtlige 50 stater oplevet temperaturer under frysepunktet.

/ritzau/AFP