Ekstrem nedbør har kostet knap 200 livet i Japan

Mens vandstanden er begyndt at falde i mange oversvømmede områder, så fortsætter redningsarbejdere med at bjærge lig, efter at ekstreme nedbørsmængder har ramt store dele af Japan.

Torsdag har de japanske myndigheder opjusteret dødstallet til 199.

Adskillige savnes stadig, og håbet om at finde dem i live svinder time for time, oplyser Yoshihide Suga, talsmand for regeringen.

Han tilføjer, at redningsoperationerne fortsætter under det, som har udviklet sig til den værste vejrkatastrofe i landet i flere årtier.

Premierminister Shinzo Abe besøgte onsdag flere af de berørte områder. Han har fredag planlagt endnu en tur til et område, der er hårdt ramt af oversvømmelser og mudderskred.

Det er mere end en uge siden, at uvejret ramte landet. Den ekstreme nedbør er siden stoppet, og vandstandene er på retur.

Redningsarbejderne nærer ikke store forhåbninger om at finde mange af de savnede i live, oplyser Yoshihide Suga.

Mindst 10.000 mennesker, der enten er blevet evakueret fra deres hjem eller reddet, er i øjeblikket midlertidigt indkvarteret på nødherberg.

Regeringen har lovet at oprette en nødhjælpsfond, der skal hjælpe de evakuerede tilbage til deres hjem.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at folk ikke skal blive ved med at leve under ubehagelige forhold i nødherbergerne, siger Shinzo Abe.

Myndighederne vil nu undersøge, hvorvidt beredskabet er godt nok til at håndtere vejrkatastrofer af dette omfang.

- I de seneste år har store nedbørsmængder forårsaget større skader, end vi har set før, siger Yoshihide Suga.

- Vi er nødt til at se, hvad regeringen kan gøre for at reducere risiciene, tilføjer han.

/ritzau/AFP