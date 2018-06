Ekstremt vejr: Nordjysk gulerodsavler har mistet millioner

SEJLFLOD: Limfjords Danske Rodfrugter i Sejlflod er i krise, og lige nu er det enkeltmandsejede firma under rekonstruktion. Årsagen er et tocifret milliontab på grund af ødelagte afgrøder.

Selskabet er en af Danmarks største rodfrugtsproducenter og leverer til de fleste danske dagligvarekæder, ligesom store mængder gulerødder eksporteres til Tyskland og Finland.

Indehaver Niels Ege Nielsen, der er tredje generation i firmaet, forklarer, at problemerne er opstået på grund af de store regnmængder i efteråret og henover vinteren kombineret med frostvejr.

- Vejrforholdene har været ekstreme, og vi har aldrig oplevet en lignende situation. Frosten har ikke været så meget værre end andre år, men når gulerødderne har været så fugtige som i år, rammer frosten meget hårdere, og gulerødderne kollapser. Desuden rammes vi af nogle sygdomme, som vi normalt ikke ser i Danmark.

De uheldige vejrforhold har medført tab af omkring 13.000 tons gulerødder, hvilket betød, at Limfjords Danske Rodfrugter ikke har været i stand til at levere de ønskede varer til kunderne.

- Det er derfor, vi får sådan en stor økonomisk røvfuld, siger Niels Ege Nielsen.

Ingen er fyret

Efter krav fra banken er firmaet nu under rekonstruktion. Hvad den består af, kan Niels Ege Nielsen ikke uddybe.

- Men vi satser på at komme ud på den anden side. Virksomheden kører videre, ingen medarbejdere er blevet afskediget, og vi kører med fuld produktion. Markerne er ved at blive gjort klar til den nye sæson, siger Niels Ege Nielsen.

Limfjords Danske Rodfrugter dyrker 750 hektar med primært gulerødder. Markerne ligger spredt i Nordjylland og på Djursland. I 2017 producerede man 1,3 milliarder gulerødder, hvor af cirka en tredjedel var økologisk. De gulerødder, som sælges henover vinteren, bliver i jorden under et dække af halm og plast netop for at beskytte dem mod vejrliget. De høstes løbende hele vinteren, så gulerødderne kan leveres friskopgravede til supermarkederne.

Niels Ege Nielsen er indehaver af Limfjords Danske Rodfrugter, der er en af landets største gulerodsavlere.