El-familiebil kan klare 400 km

BILER: Produktionen er begrænset, og de store markeder skal have den først. Sådan er udsigterne for Opel Ampera-e, der lige nu er blandt de meste solgte biler i Norge.

Med til billedet hører også, at Opel netop er blevet en del af franske PSA, hvilket måske vil betyde, at bilen afløses af en elektrisk model fra PSA’s egne rækker.

- Ja, lige nu er der mange spørgsmål, som der ikke rigtigt kan gives noget præcis svar på, siger Opels danske informationschef, Erik Morsing.

Sammen er vi taget ud for at få det første indtryk af Ampera-e, der allerede er solgt i flere end 4000 eksemplarer i Norge siden introduktionen i juni.

Den store efterspørgsel betyder blandt andet, at bilen tidligst kan komme til salg i Danmark mod slutningen af 2018.

Der er således heller ingen officielle priser på bilen, men vi gætter på 360.000 kr.

Vi kører på svenske landeveje samt motorveje og prøver også bilen i let bytrafik.

Bygget til eldrift

Ampera-e er fra begyndelsen bygget til at køre på el, og derfor er bilen designet rundt om batteripakken, der er placeret helt nede under bilens gulv. Det betyder, at batteripakken på 288 individuelle celler ikke optager ret meget plads, og at gulvet ved bagsædet er helt plant. Batterierne vejer 430 kg.

Den officielle rækkevidde er 520 km, og Nordjyske Biler skønner en realistisk rækkevidde på imponerende 400 km.

Opel Ampera-e leveres kun med et højt niveau for udstyr. Den endelige danske pris kendes ikke, og det gør et eventuelt tidspunkt for lancering heller ikke.

Bilen trækker på forhjulene, og med 204 hestekræfter er der masser af power. På en varm sommerdag er det intet problem at få forhjulene til at fedte, og der skal derfor øses forsigtigt op, når man accelererer ud af et sving.

Bilen har automatgear, og der er mulighed for at indstille motorbremsningen til enten normal eller kraftig.

Det kræver lidt tilvænning at bruge den kraftige bremse, men efter et par mislykkede forsøg kommer systemet til sin ret. Det gælder blot om at læse trafikken længere frem end i en normal bil.

Kører som en almindelig bil

Har man brug for yderligere generering af strøm, kan man også benytte en knap på rattet, som giver ekstra kraftig regenerering af energien. Med denne knap kan bilen under normale omstændigheder køres uden, at man bruger bremsepedalen overhovedet, hvilket Opel kalder One Pedal Driving.

Ordet normal er også det, der trænger sig på efter de første små 200 km i bilen. En Ampera-e kører som en almindelig bil. Nærmest som en Opel Meriva, der nu er udgået af programmet, men den er hurtig, og man skal holde speederfoden i ro, for ellers koster det for meget energi.

I bytrafik med skiftende hastigheder er bilen i topform og følger lydløst trafikrytmen.

På motorvej følger den også fint med resten af trafikken, men her er der forholdsvis meget støj. Lyden kommer, fordi der ikke rigtigt er noget motorlarm, og så høres de standardmonterede punkterfrie dæk og vindens omgang med karrosseriet.

Ampera-e får nyeste generation af Opels infotainment-systemer, der også omfatter Apple CarPlay og Android Auto.

Meget udstyr

Interiøret er bygget op omkring en stor skærm, hvorfra det meste styres. Bilen leveres kun med et udstyrsniveau, der omfatter det meste og inklusive navigation og BOSE-lydsystem.

Bilen har plads til fem personer, og bagagerummet napper 380 liter, så på den måde er der ingen forskel på en Ampera-e og en bil i samme størrelse med konventionel motor på fossilt brændstof.