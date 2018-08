EL: Folkeafstemning om støtte til 3. Limfordsforbindelse

AALBORG: Et flertal i Aalborg Byråd har aftalt, at kommunen de kommende år skal afsætte 600 millioner kr. til medfinansiering af en tredje Limfjordsforbindelse - et byggeri, som dog ventes at koste op mod syv milliarder kr. og også kræver statsstøtte.

Men det er ikke alle i byrådet i Aalborg, som er enige i aftalen om at støtte med 600 millioner kroner.

Både De Konservative og Enhedslisten er imod, og Enhedslisten foreslår nu, at der skal afholdes en bindende folkeafstemning om aftalen, så borgerne i Aalborg Kommune kan blive spurgt direkte.

- Byrådets flertal har uden offentlig debat lavet en aftale, som rækker ud over adskillige valgperioder og binder fremtidige kommunale budgetter. Det er meget vidtgående og demokratisk betænkeligt. De 600 mio. kr. kunne bruges på bedre normeringer i daginstitutionerne, på ældrepleje, på folkeskolen og på natur og miljø, men med flertallets aftale er de trukket ud fremtidige budgetforhandlinger, udtaler Per Clausen, formand for Enhedslistens gruppe i Aalborg Byråd, i en pressemeddelelse.

Rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen, Lasse P. N. Olsen (EL), bemærker:

- Før kommunalvalget sagde borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), at det var en statslig opgave at finansiere en 3. Limfjordsforbindelse. Nu har han så skiftet mening, og det er jo helt fair. Men når man skifter mening så kort tid efter et valg, er det også fair at spørge borgerne, om de også har skiftet mening. Nogle har jo givetvis stemt på Socialdemokratiet i den tro, at de ville føre den politik, de gik til valg på.

Rådmanden mener det er helt på plads med en lokal folkeafstemning:

- Argumentet mod folkeafstemninger er typisk, at borgerne vælger et byråd til at træffe beslutninger på borgernes vegne. Men dels har der for mindre end et år siden været et kommunalvalg, hvor ingen gik til valg på, at kommunen skal være med til at finansiere en statslig motorvej. Snarere tværtimod. Dels er borgmesteren nu vendt på en tallerken i forhold til, hvad han mente før valget. Og dels har Folketinget gennemført en lovændring, som udvider mulighederne for kommunale folkeafstemninger. Derfor er tiden lidt løbet fra tænkningen om, at borgerne kun skal spørges til råds, når der er valg hvert fjerde år, lyder det fra Lasse P. N. Olsen i pressemeddelelsen fra Enhedslisten.