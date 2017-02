AALBORG: Selvom udgifterne til området er eksploderet i de seneste år, vil byrådsmedlem og medlem af familie- og socialudvalget Per Clausen (EL) vil ikke være med til at spare 6,5 mio. kroner på bostøtte og botilbud til voksne med psykisk sygdom og lignende udfordringer.

Det besluttede et flertal af socialudvalget ellers for nylig - blandt andet fordi kommunen sidste år brugte 26,3 mio. kroner mere end forventet på området, og budgettet i indeværende år allerede er overskredet med 20 mio. kroner.

- Vi stemte som de eneste imod planene, fordi vi mener, det vil føre til en forringelse af tilbuddene til nogle af vores mest udsatte bor- gere. Og det kan vi ikke acceptere, understreger Per Clausen.

Han frygter, at den ny handleplan, der blandt andet betyder tættere opfølgning på alle botilbud, nedsættelse af et nyt visitationsudvalg, etablering af alternativer til botilbud og flere tilbud om gruppeforløb, vil føre til, at færre borgere vil få hjælp, samt at de, der får den, vil få en dårligere hjælp.

- Det er rigtigt, at udgifterne til området er vokset i de seneste år. Men det skyldes, at antallet af borgere, som modtager støtte, er vokset, mens serviceniveauet i forvejen er reduceret i en grad, så Aalborg Kommune i flere tilfælde har tabt sagerne i Ankestyrelsen, forklarer Per Clausen.

Han er også bekymret for, hvad der kan komme ud af at lade et konsulentfirma se på serviceniveauet.

- Vi ser den samme udvikling i alle landets kommuner. Og derfor bør KL ved de kommende økonomiforhandlinger kræve flere penge til området, så man kan bevare et anstændigt serviceniveau uden at skulle tage penge fra andre velfærdsområder, siger han.