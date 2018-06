Elbjørn skifter farve: Nyt og moderne look

AALBORG: Restaurantskibet Elbjørn på Aalborgs havnefront får et nyt og mere moderne look. Det er i hvert fald planen og intentionen hos den 36-årige skibsejer Martin Kløve Lassen, der naturligvis også selv er kaptajn på det gode skib.

Elbjørn, der nu i en længere årrække har haft fast kajplads på havnefronten i Aalborg, trænger ifølge ejeren til at blive peppet op og moderniseret. Martin Kløve Lassen er lidt populært sagt af den opfattelse, at der skal nye boller på suppen både ude og inde på restaurationsskibet, som han købte sidst på året i 2017. Så der har i den senere tid været godt gang i bl.a. penslerne og malerbøtterne, så den karakteristiske gule farve på stort set alt udendørs er på vej væk til fordel for sort og hvidt.

Martin Kløve Lassen siger til NORDJYSKE, at man dog ikke er helt færdige med malerarbejdet.

- Men det skrider frem helt efter planen, ligesom vi f.eks. også har gennemrenoveret indenfor på skibet i bl.a. restauranten "Den Gamle Frue".

- Vi er på mange måder og fronter i gang med en omfattende omkalfatring af Elbjørn, og vi ønsker at vise gæsterne og offentligheden, at skibet har fået et helt nyt og anderledes koncept, siger Martin Kløve Lassen og tilføjer, at man dermed vil signalere, at skibet nu er på vej ind i en ny og spændende epoke som restaurationsskib.

De historieinteresserede skal afslutningsvis have lidt bonus-info med på vejen vedrørende MS Elbjørn.

Motorskibet tjente således i mange år som isbryder i de danske farvande - nærmere bestemt i perioden fra 1954 til 1966.

Men en eksplosion i en generator satte dog i februar 1966 en brat stopper for skibets aktive isbrydertjeneste.