Eldirektører scorer tårnhøje lønninger på kunders regning

Topledelserne i de store kundeejede elselskaber har høstet solide lønstigninger, selv om de i forvejen har fået langt mere end cheferne i andre brancher.

Det fremgår af selskabernes regnskaber samt en analyse fra Copenhagen Economics.

Det skriver Finans.

Eksperter påpeger, at det i mange tilfælde er forbrugerne, der betaler lønfesten, da elselskaberne typisk er forbrugerejede.

- Vi er alle nødt til at få el og varme fra forsyningsselskaber, hvor vi har tilslutningspligt, så det er næsten ligesom licens, siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, til Finans.

Over de seneste tre år har direktioner og bestyrelser fået en lønstigning på 23 procent, når man måler gennemsnittet i seks af de store elselskaber.

Størst er stigningen i aarhusianske NRGi, Kolding-selskabet Ewii og sønderjyske SE.

Ansatte i el-, gas- og fjernvarmeselskaber får betydeligt højere løn end ansatte i andre sammenlignelige sektorer.

Det viser en analyse, som Copenhagen Economics har lavet for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Ifølge analysen får toplederne inden for el, gas og fjernvarme over 20 procent mere i timen end en gennemsnitlig topleder i andre brancher.

- Lønniveauet i forsyningssektoren er højere. Det gælder på tværs af alle løngrupper, herunder også virksomhedernes øverste ledelse, siger Sigurd Næss-Schmidt, der er partner i Copenhagen Economics, til Finans.

Oplysningerne kommer på et tidspunkt, hvor elselskaberne har fået hård kritik for at brænde milliarder af kroner af på kommercielt fejlslagne investeringer i blandt andet kabel-tv, cykelstativer, træpillefabrikker og en trehjulet elscooter.

Energi,- klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) opfordrer til debat om de høje lønninger.

- Med et øget fokus på selskabsledelse og mere gennemsigtighed skal der sikres bedre forudsætninger for, at for eksempel et forbrugerejet forsyningsselskab kan stille spørgsmål ved, om der er den rette sammenhæng mellem løn og kompetencer i virksomheden, siger han.

Selskaberne NRGi og Seas-NVE ønsker ikke at forklare eller kommentere det høje lønniveau.

