Elektronikbutik lukket

THISTED: I hele uge 3 har Elektronikhuset i den gamle Hvass-bygning i krydset mellem Ringvej og Østerbakken i Thisted været lukket og låst.

Hverken ejeren af Elektronikhuset eller ejerne af Euronics kæden i Danmark har reageret på henvendelser fra Thisted Dagblad og Nordjyske Medier for at svare på, om butikken er gået i betalingsstandsning og hvad kunderne, som har bestilt og betalt for varer, skal gøre.

Butikken i Thisted åbnede for et lille års tid siden.