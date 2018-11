Elendigt powerplay: Frederikshavn missede chancen for førstepladsen

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks kunne torsdag aften både nappe førstepladsen og matematisk sikre adgang til metal Cuppens Final Four med en sejr over SønderjyskE. Men det var gæsterne, der overraskede og vandt med hele 4-1.

Selvom Frederikshavn har haft en god sæson, så har holdet fået en dårlig vane med at skulle komme tilbage i kampene, og sådan var det også torsdag aften.

Allerede efter tre minutter lå pucken bag Tadeas Galansky, da ingen rigtigt pressede Phil Marinaccio efter en face off i Frederikshavns zone, og han kunne trække på tværs af mål og lægge pucken ind under benskinnen hos Galansky.

Det var også tæt på 2-0 til gæsterne, der fik en stor chance midt for mål, men Henri Auvinen kom skøjtende på tværs og fik blokeret - men trak dog kort efter en udvisning for tripping.

Gæsterne blev dog aldrig farlige i powerplay, og i stedet fik Evan Jasper en stor chance efter fremragende arbejde og en god pasning fra Kristian Jensen, men Jasper lagde afslutningen lige forbi Galbraiths bur.

Kort efter blev det en god chance til William Boysen, der fik arbejdet sig selv til et breakaway, hans forsøg blev reddet, men landede lige foran bladet på Evan Jasper, der dog mistimede skuddet totalt.

Frederikshavn sluttede første periode med 30 sekunder i fem imod tre, men powerplay-spillet hang ikke sammen de første 20 minutter.

Men så måtte Frederikshavn i stedet gør det fem imod fem, og det så ud til, at der var blevet talt med store finske bogstaver i pausen mellem første og anden periode, for holdet kom ud med et gedigent tryk i begyndelsen af anden periode.

Efter fire minutter gav det resultat. Ian Brady fik sendt et hårdt slagskud af sted fra blue line, og da Patrick Galbraiths udsyn var en anelse blokeret, så fløj det uhindret ind i hjørnet.

Kort efter var der forsøg på stolpen fra en meget velspillende Kristian Jensen, og det kunne være blevet til både to og tre scoringer i de første syv minutter, hvor Frederikshavn vendte skudstatistikken fra 1-9 til 12-9.

Men så gik dampen lidt af holdet igen, og ud af det blå scorede gæsterne til 2-1. Det lignede en tripping, da TJ Moore erobrede pucken bag mål, men dommerens fløjte forblev tavs, og så skøjtede han ind foran kassen og sendte pucken forbi Galansky.

Og desværre for de 1243 tilskuere, så faldt hjemmeholdets spil i tredje periode tilbage til niveauet fra de første 20 20 minutter. Et enkelt tilbud blev det til for Dale Mitchell i powerplay efter en dum udvisning for interference til Jordan Pietrus, men ellers var overtalsspillet virkelig dårligt denne aften.

Og da SøndejryskE forsvarede sig med fynd og klem og lukkede kampen med 10 minutter igen, da Dale Mitchell blev dømt for holding og gæsterne fik et straffeslag på det, der herfra lignede et lettere tyndt grundlag. Rod Pelley udnyttede sikkert. Og så gik hjemmeholdet lidt i opløsning.

Et dumt pucktab i midtzonen førte til et par lækre træk og en scoring fra Mads Lund, der gjorde det til 4-1.

Frederikshavn kan dog allerede søndagg sikre pladsen i Final Four på udebane mod Rungsted - der dog topper rækken.