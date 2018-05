Elev frygtede vikar: Han slog os

AALBORG: 18 børn er blevet videoafhørt i sagen mod en 42-årig tidligere lærervikar på Gudumholm Skole, der er tiltalt for vold, tvang og frihedsberøvelse mod flere elever i 2. klasse.

Videoafhøringerne vil blive spillet i Retten i Aalborg over en række retsdage, og de udgør det helt centrale bevis mod den tidligere lærervikar.

Tirsdag blev de første videoafhøringer afspillet. Her fortalte to drenge i klassen om deres frygt for den 42-årige vikar.

- Det gjorde ondt, hver gang vi havde ham. Han slog os, og jeg havde ondt i maven, fordi jeg ikke vidste, hvad der skulle ske, forklarede en af eleverne i videoafhøringen.

- Han var rar den første dag, men det viste sig, at han slet ikke var rar, sagde den anden elev.

Blev slået og bundet

Drengene fortalte, at de begge havde oplevet at blive slået over fingrene med en lineal, ligesom flere andre i klassen.

De skete som en afstraffelse, når de lavede fejl i de opgaver, de blev stillet. Og der blev ofte lavet fejl, for lærervikaren bad dem lave opgaver beregnet til 4. og 5. klasse, forklarede eleverne.

- Han ville gerne have, at vi skulle være virkelig gode, så vi skulle have nul fej, forklarede en af drengene.

Begge elever havde også prøvet at blive bundet fast med gaffatape til et bordben, når han lavede fejl. Her fik de lov at sidde, indtil de ente selv slap fri, eller en af klassekammeraterne hjalp dem fri.

Derudover var de begge og blevet bundet fast til en pæl, der stod i klasselokalet, og kildet, mens resten af klassen skulle grine af ham.

Truet med lussinger

Ifølge de to klassekammerater var der intet sjovt over lærervikarens opførsel. Og hele klassen fik også at vide, at de ikke måtte sige noget til deres forældre.

Drengene fortalte, at den 42-årige truede med lussinger, hvis de sagde noget til andre. Det var også derfor, at de ikke sagde noget til sine forældre, sagde de.

Eleven sluttede dog afhøringen af med at sige, at han ikke var bange for at møde den 42-årige.