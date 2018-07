Elevatorbøvl på station igen-igen: Nu skal de repareres

SKØRPING: Banedanmark er nu gået i gang med at reparere de to elevatorer på perron 1 og 2 på Skørping Station, der siden slutningen af maj har været taget ud af drift.

Det skyldtes, at det ikke er muligt at evakuere personer inde i de to elevatorer i tilfælde af strømsvigt. Det viste en test iværksat af Banedanmark nemlig kort forinden.

Det var samme fejl, der i september 2016 fik Banedanmark til at beslutte at udskifte samtlige fem elevatorer på Skørping og Svenstrup Station med en helt anden type

De to elevatorer på stationen i Skørping har været ude af drift siden ultimo maj, men først nu her de senere dage er reparationsarbejdet blevet indledt af Banedanmark. Foto: Andreas Falck

I en pressemeddelelse dateret 1. juni beklagede Banedanmarks kommunikationsafdeling de gener, det giver passagerne.

På daværende tidspunkt kunne den ikke sige noget om, hvornår det kunne forventes at de to elevatorer igen kom i drift, kun at de senere på sommeren ville kunne give en prognose for hvornår de forventede problemet løst samt at der denne gang ikke er behov for en total udskiftning af de to elevatorer med helt nye.

At de to elevatorer nu er ude af drift på ubestemt tid betyder, at handicappede, ældre og gangbesværede samt folk med barnevogne ikke kan benytte elevatorerne på de to perroner.

Stadig ikke konkret udmelding

Som borgmester for Rebild Kommune har Leon Sebbelin ikke i forbindelse med det igangværende reparationsarbejde på Skørping Station fået en melding fra Banedanmark om, hvornår de forventer de to elevatorer igen vil være i drift.

Elevatordørene er nu helt afspærrede med træplader. Foto: Andreas Falck

- Nej overhovedet ikke, det eneste jeg har hørt fra Banedanmark er et brev for cirka 14 dage siden, hvor de beklagede meget dybt problemerne med elevatorerne og at der blev arbejdet på at få dem repareret. Men det fremgik overhovedet ikke af brevet, hvornår de konkret forventede at de igen kom i drift. Deres henvendelse til mig havde baggrund i et skarpt formuleret brev, jeg havde sendt til dem omkring problemerne med elevatorerne på stationen i Skørping, forklarer han.

Intet svar fra Banedanmark

Det har ikke været muligt for NORDJYSKE at få kontakt til Randi Skogstad, områdechef i teknik hos Banedanmark, for en mere klar og fyldestgørende melding om, hvornår togpassagerer i Skørping kan forvente at de to elevatorer igen vil være funktionsdygtige og i drift på stationen.

Hængelåse skal forhindre adgang til elevatorskaktene Foto: Andreas Falck

Kommunikationsafdelingen hos Banedanmark er heller ikke efter en telefonisk henvendelse vendt tilbage med et lovet uddybende svar.