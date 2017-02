FREDERIKSHAVN: En mand i en rød bil med en hvid stribe har i to omgange henvendt sig til elever fra Bangsbostrand Skole i Frederikshavn og spurgt, om de vil køre med. Det har fået skoleleder Vibeke Spanner til at råbe vagt i gevær, og hun har derfor udsendt en besked til forældre på skolen, hvor hun beskriver de to episoder, hvoraf den seneste skete fredag i sidste uge.

- Begge episoder er anmeldt til politiet. Det er måske en anledning til at tage en snak med jeres barn om forholdsregler i sådanne situationer, skriver Vibeke Spanner i beskeden.

Beskeden til forældrene er et udtryk for, at skolen ser det som en meget alvorlig sag, og at de set sig nødsaget til at reagere på hændelserne.

- Vi vil ikke skabe frygt og usikkerhed, men omvendt var vi nødt til at gøre forældrene opmærksomme, uddyber Vibeke Spanner over for NORDJYSKE.

- Det er selvfølgelig ikke rart at vide, at sådan noget sker i Frederikshavn, tilføjer hun.

Hun håber, at politiet formår at finde frem til manden i den røde bil med den hvide stribe.

- Det er en karakteristisk bil, så det kan jo være, at nogen kan genkende den på beskrivelsen, siger Vibeke Spanner.