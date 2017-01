RØNDE/HOLSTEBRO: Rønde Skole på det sydlige Djursland har mandag modtaget en bombetrussel, og alle er evakueret fra skolen. Det oplyser Østjyllands Politi.

- Bombetruslen blev indtelefoneret af en engelsktalende kvinde klokken 12.00, siger pressemedarbejder Marianne Morgen hos Østjyllands Politi.

Bombehunde og Forsvarets ammunitionsryddere er mandag eftermiddag på skolen for at undersøge den for eventuelt sprængstof.

- Alle lærere og elever er bragt til Rønde Idrætscenter, siger Marianne Morgen.

Rønde Skole er en folkeskole med cirka 550 elever på 0. til 10. klassetrin. Den ligger cirka 30 kilometer nordøst for Aarhus.

Rønde er en del af Syddjurs Kommune. Kommunens skole- og dagtilbudschef, Per Viggo Larsen, fortæller, at skolen straks iværksatte sin beredskabsplan, da den modtog bombetruslen mandag middag.

- Skolen ville selvfølgelig ikke gå på kompromis med elevernes og lærernes sikkerhed, siger Per Viggo Larsen.

Også trussel i Holstebro

Også Rolf Krakes Skole i Holstebro har modtaget en trussel. Den blev indgivet mandag klokken 12.20, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Alle på skolen er evakueret, og ammunitionsryddere og sprængstofhunde er sendt til stedet.

- Vi er i gang med efterforskningen, skriver politiet.

Skolens elever fra 0. til 4. klasse bliver passet i Stadion Hallen i Holstebro, hvor de kan hentes af deres forældre. Resten har fået fri.

Det er endnu uvist, om der er en forbindelse mellem truslerne mod de to skoler.

Forsvarets ammunitionsryddere bistår politiet i forbindelse med bombetrusler ved hjælp af fjernstyrede robotter. De kan undersøge og uskadeliggøre genstande, der mistænkes for at være bomber.

/ritzau/