BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Der sælges og bruges snus på skolerne i et stort omfang.

Sagen er så omfattende, at både SSP-udvalget og politiet er gået ind i sagen, og der er udsendt advarsel til forældre til børn og unge i 5.-10. klasse.

Både SSP-udvalget og politiet har oplevet flere tilfælde, hvor børn og unge bruger og også videresælger snus blandt helt unge.

Ifølge politiet og SSP er det et problem helt ned til 5.-6. klasse.

Holdningen hos børnene og de unge er, at snus ses som et uskyldigt produkt, der er spændende at prøve. Men politiet advarer mod brug af snus, der er købt i Sverige.

Politiet slår fast, at denne handel er ulovlig i Danmark.

"Det er forbudt at indføre afgiftspligtige varer fra udlandet med henblik på salg. Det er derudover også forbudt at forhandle snus i Danmark fra 1. januar 2017. Det gælder også den handel, der måtte foregå mellem elever på en skole. Forbuddet gælder alle former for snus, både i løs vægt og i porøse portionsbreve. Det vil fra politiets side blive skredet ind overfor handel, såfremt politiet får konkrete henvendelser," skriver politiet.

Politiet og SSP-udvalget opfordrer forældre til at have særlig opmærksomhed omkring deres børn.

Politiet opfordrer videre til at tale med børnene om snus.

- Vi skal turde blande os i vores børns liv og være nysgerrige på, hvad de fortager sig - sammen og hver for sig. Vi opfordrer også forældre til, at problemet med de andre forældre i klassen, samt forældre til børns venner.

Politiet skriver følgende fakta om snus:

"Snus er en betegnelse for en særlig gruppe af røgfri tobak, der findes i en række forskellige former. Snus er granuleret eller findelt tobak - oftest tilsat forskellige ingredienser, herunder smagsstoffer. Den kan være tør eller fugtig, pakket løst eller i portionsposer, og anbringes oftest i munden. Ved kontakt med mundens slimhinder frigives nikotin til blodbanen, hvilket giver en stimulerende påvirkning af hjerne og centralnervesystem. Snus indeholder nikotin udover en lang række stoffer, hvoraf nogle er kræftfremkaldende (f.eks. tobaksspecifikke nitrosaminer, benzopyren, formaldehyd, acetaldehyd samt en række tungmetaller). Der er identificeret op til 28 kræftfremkaldende stoffer i snus. Ifølge IARC - (International Agency on Research on Cancer, WHO’ s Kræftforskningscenter) er der tilstrækkelig evidens til at konkludere, at snus kan forårsage kræft."