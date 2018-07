Elever stjal nøgle på efterskole: Det kostede forældrene dyrt

FARSØ: Det blev dyrt for forældrene til tre drenge, at deres poder i 2014 syntes det kunne være smart at have egen hovednøgle til Farsø Efterskole, hvor de var elever. Den ønskede nøgle skaffede de sig ved at bryde et nøgleskab op på et kontor. Der blev stjålet to hovednøgler, og en af drengene fik efterfølgende lavet kopier af hovednøglen.

Vestre Landsret har netop stadfæstet en dom fra Retten i Aalborg, og afgørelsen blev, at elever og forældre skal af med i alt 128.000 kroner. Beløbet dækker over, at Farsø Efterskole på grund af nøgletyveriet måtte udskifte alle låse på skolen. Dertil kommer sagsomkostninger ved de to retsinstanser på godt 50.000 kroner.

De tre drenge var hjemmehørende i henholdsvis Aalborg, Frederikshavn og Thisted, da de begik nøgletyveriet. Drengen fra Aalborg har i retten erkendt, at han fik lavet to kopier af nøglen i Salling i Aalborg.

Da han var den eneste af de tre, som var over den kriminelle lavalder på 15 år, blev han også tiltalt for tyveri, og ved Retten i Aalborg fik han i en tilståelsessag i marts 2016 en dom med seks dagbøder á 400 kroner. Sagen omfattede flere tyveriforhold.

Plaget af småtyverier

Da skolen fandt ud af, hvem der havde stjålet nøglerne blev de tre drenge bortvist, kort før skoleåret sluttede. På skolen var der stor usikkerhed om, hvor mange eksemplarer af nøglen, der florerede ude hos eleverne, og derfor blev det af sikkerhedsmæssige hensyn besluttet at udskifte alle låse på skolen.

Skolen havde i 2014 været plaget af småtyverier. Af hensyn til forsikringen endte det med, at skolen anmeldte 23 forhold. Skridtet med at udskifte låsene kom også, da der blandt eleverne gik det rygte, at mindst syv elever var blevet tilbudt en hovednøgle. Skolen var bange for, at en nøgle skulle komme i hænderne på kriminelle elementer uden for skolen, som så nærmest fik frit spil.

Dømt for forældreansvar

Drengen fra Aalborg har forklaret, at han havde hørt om en anden dreng, som året forinden havde tiltusket sig en hovednøgle, uden at det fik konsekvenser. Han blev enig med sine to kammerater om, at det kunne være smart med sådan en nøgle, så de selv kunne låse sig ind, hvor de normalt skulle låne en nøgle af en lærer. Det var eksempelvis til hallen eller boden på skolen.

Aalborg-drengens far fandt ud af, hvad drengene havde gang i med nøglerne og opfordrede dem til at aflevere dem på skolen. Det råd fulgte drengene ikke.

Ud over 54.000 kroner til efterskolen, som drengene blev dømt til at betale for udskiftning låsene, blev forældrene også dømt efter forældreansvarsloven, hvor de hver især solidarisk med sønnen skal betale 7500 kroner.