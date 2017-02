HJALLERUP: Elias Høgsted Nielsen er 10 år og bor i Hjallerup. For knap et halvt år siden var der sikkert ikke andre end hans familie, venner og kammerater, som kendte ham. Men nu er han kendt af rigtigt mange, for han har været med i "Danmark har talent" på landsdækkende TV.

Han er med succes kommet gennem audition, og her var specielt Jarl Friis-Mikkelsen begejstret for hans optræden og var den første af dommerne, som trykkede på guldknappen, hvilket betyder, at man er med i næste runde, som var semifinalen.

Det er næsten umuligt at nævne en type optræden, som ikke har været og vil blive præsenteret ved denne konkurrence. Elias optræder med rap, og bruger musikken til at fortælle om sit liv.

Elias kom videre fra semifinalen og skal nu optræde i det første liveshow, som sendes på TV2 lørdag 4. marts kl. 20. Her skal han dyste mod seks andre talenter om at komme i finalen.

Hans far, Thomas, er lærer og underviser bl.a. i musik og dansk, og Elias samarbejder med ham, når der skal laves sange. De har sammen lavet en sang, som hedder "Ingen skal være alene". Teksten tager udgangspunkt i hans egne oplevelser med mobning og følelsen af ensomhed. Netop den sang optræder Elias med i det kommende liveshow.

Det bliver spændende at se, om Elias kommer så langt som til finalen. Indtil nu har han gjort det virkeligt godt, hvilket også har medført, at han er kommet rigtigt langt i konkurrencen.