Ellemann: Danske virksomheder kan løse EU's vandspild

Ny EU-indsats for at bekæmpe vandspild i Europa kan komme danske virksomheder til gode.

Sådan lyder det fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der mandag har deltaget i sit første rådsmøde for miljø i Luxembourg.

Her blev især et nyt drikkevandsdirektiv sat på dagsordenen, da flere medlemslande under transport kæmper med vandspild på over 30 procent.

I Danmark ligger vandspildet på 7,6 procent.

Samtidig har mange medlemslande været ramt af længerevarende tørke, der over en 30-årig periode frem til 2006 skønnes at have kostet EU-Kommissionen 100 milliarder euro.

Danmark har en god position, når det kommer til teknologiske løsninger for transport af vand, mener miljøministeren.

- Udsigterne er forhåbentlig de, at vi kan bidrage med noget, som vi er gode til, siger han.

- Det er noget, vi ved noget om. Vi kan komme med løsninger, som vi ovenikøbet kan tjene penge på - på den gode måde, siger Ellemann.

Især peger han på, at danske virksomheder som for eksempel i forvejen sælger gode løsninger til transport af vand for omkring 20 milliarder om året.

Af denne grund håber miljøministeren, at Danmark får mulighed for at bidrage til en fælles europæisk løsning for at bekæmpe vandspild.

Under rådsmødet blev også EU-Kommissionens nye engangsplastdirektiv diskuteret.

Engangsbestik, tallerkener og sugerør skal ifølge kommissionen være fortid i EU for at mindske mængden af affald, som strander i havet og naturen.

Efterladte fiskeredskaber og engangsplastik udgør 70 procent af alt affald i havet.

Kommissionen vil således forbyde de ti engangsprodukter i plastik, som oftest bliver efterladt på Europas strande.

Og det er der bred opbakning til blandt medlemslandene, siger Ellemann.

- Der lader til at være en vilje til at gøre noget for det her - både som forbruger men også som medlemsland. Og det er meget positivt, siger han.

Fremtidige udfordringer vil dog ifølge miljøministeren være at sikre, at plastik ikke bliver erstattet korrekt.

- Vi skal af med plastik i en masse dagligdagsvarer, men du skal have noget at erstatte det med, som vi ved er bedre for miljøet. Ellers står vi med samme problem, siger han.

