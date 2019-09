Ellemann-Jensen melder sig som formandskandidat i Venstre

KØBENHAVN: Jakob Ellemann-Jensen melder sig som formandskandidat og Venstres bud på en statsminister.

Det fortæller han i et interview med Jyllands-Posten.

- Mange har opfordret mig til at stille mig i spidsen for det. Og det har jeg tænkt mig at tilbyde at gøre, siger han og holder en pause:

- Ja, jeg stiller op til vores ekstraordinære landsmøde og håber at få opbakning til at blive den nye formand for Venstre.

Samtidig fremhæver han Inger Støjberg som et godt bud på en næstformand.

Flere har de seneste dage peget på, at Jakob Ellemann-Jensen ville egne sig som formand for Venstre, efter at Lars Løkke Rasmussen lørdag trak sig som formand.

