Ellemann-Jensen undviger formandssnak: Cirkushesten optræder ikke

KØBENHAVN: Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, kom, så og sagde meget lidt på vej ind til partiets gruppemøde på Christiansborg onsdag.

- Cirkushesten optræder ikke i dag, siger Ellemann-Jensen.

Efter en tid med uro i partitoppen udtalte folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V), at netop Ellemann-Jensen møder bred opbakning i partiet og ville være en god formand.

Tirsdag opfordrede Venstre i Region Midtjylland Lars Løkke Rasmussen (V) til at gå af som formand og Kristian Jensen til at gå af som næstformand. Løkke afviste med det samme.

Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen gentager på vej ind til gruppemødet, at det er uværdigt, at Løkke ifølge Hjort Frederiksen forsøges mobbet ud af formandsposten.

Mads Fuglede (V) har ingen kommentarer til, om Ellemann-Jensen kunne være en god formand for partiet.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg har ingen kommentarer til nogen, som ikke er stillet op, siger Fuglede.

Han har heller ikke nogen holdning til, om formandskabet skal skiftes ud.

- Men jeg har den holdning, at når der kommer en ny ledelseskonstruktion, så må dens hovedopgave være at skabe ro i vores parti, siger Fuglede.

Løkke har gentagne gange udtalt, at han vil genopstille som formand ved det kommende landsmøde, hvor formand og næstformand formelt vælges.

Kristian Jensen meddelte i begyndelsen af august, at han genopstiller som næstformand. Senest siger Kristian Jensen, at han vil afvente, hvad der bliver sagt, når Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse mødes fredag og lørdag.

Om Kristian Jensen bør lytte til baglandet, siger Fuglede:

- Det må Kristian gøre op med sig selv, hvordan han har det med det. Det har jeg ingen mening om.

- Kristian har været en ganske fin næstformand, men der skal skabes ro i vores parti, og hvordan det skal falde ud, har jeg ingen mening om, siger Fuglede.

Løkke og Kristian Jensen sagde ikke noget på vej ind til gruppemødet. Det samme gjorde sig gældende for størstedelen af de øvrige Venstre-politikere.

På vej ud fra gruppemødet havde ingen lyst til at sige noget. Til Berlingske siger Løkke dog ganske kort, at "ja, det havde vi bestemt" på spørgsmålet om, hvorvidt Venstre havde et godt møde.

Det næste landsmøde finder efter planen sted 16.-17. november. Men Løkke ser gerne landsmødet fremrykket, så det finder sted inden Folketingets åbning i oktober. En eventuel ny dato bestemmes sidst på ugen.

