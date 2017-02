SINDBJERG: 3000 kroner dagligt. Over en million årligt. Så meget koster det energikoncernen Thy-Mors Energi og det fællesejede Vestjyske Net A/S, at der ikke er kapacitet på dens net til at aftage elproduktionen fra de seks kæmpemøller i Sønder Herreds Plantage i Sindbjerg.

Fejlen ligger ikke hos Thy-Mors Energi. 22. februar åbner det statslige Energinet.dk en energimæssig motortrafikvej i form af det 150 kiloVolt (kV) kabel, der er gravet tværs over Sydmors og videre over vandet til henholdsvis Bedsted i Thy og Roslev i Salling. Men kablet får foreløbig ikke forbindelse til de seks møller i Sindbjerg, fordi en nødvendig transformerstation endnu ikke er bygget.