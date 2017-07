Elselskaber taber milliarder på fejlskud

DANMARK: Mens priserne stiger for kunderne, har topcheferne i landets forbrugerejede elselskaber over de senere år brændt over 10 mia. kr. af på kommercielt fejlslagne investeringer.

Det viser Finans’ gennemgang af elselskabernes investeringer i træpillefabrikker, tv-distribution, cykelstativer og en række andre områder, som ikke vedrører selskabernes kerneforretning, der består i at distribuere elektricitet til husstande og virksomheder.

- Disse sager viser, hvor galt det kan gå, når direktører og bestyrelser beskæftiger sig med noget, som de tilsyneladende ikke har grundig forstand på, siger ekstern lektor på RUC Anders Larsen, der har fulgt elselskaberne i en årrække.

Hen over sommeren har der været dramatik i Trekantområdets elselskab, Ewii, hvor topchefen blev fyret og bestyrelsesformanden har trukket sig. Det er bl.a. sket efter massiv kritik af selskabets fejlinvesteringer i f.eks. telemedicin og en trehjulet elscooter.

Andre regionale elselskaber har også tabt penge. I Sønderjylland har SE nedskrevet 1,3 mia. kr. på kabeltv-selskabet Stofa. Verdo i Randers har spildt op imod 500 mio. kr. på britiske biomassefabrikker. Og aarhusianske NRGI har tabt 300 mio. kr. på virksomheden Veksø, der bl.a. sælger belysning og cykelstativer.

10 kommercielle fejlskud, som Finans har kortlagt blandt de største forbrugerejede og forbrugerstyrede energiselskaber, har tilsammen givet tab på over 5 mia. kr. Dertil kommer elselskabernes velkendte problembarn, udrulning af fibernet, der foreløbig har givet underskud på ca. 6 mia. kr. i alt.

På tværs af elselskaberne afviser man, at der bliver ødslet med kundernes penge. Landets største kundeejede energiselskab, Seas-NVE, har på det seneste tabt på fibernet, havvindmøller og ladestandere til el-biler, men investeringerne vil på sigt komme kunderne til gode, mener selskabets adm. direktør, Jesper Hjulmand.

- Det er langsigtede investeringer i nye forretningsområder inden for vores kerneaktivitet - forsyning til fordel for andelshavere, svarer han i en e-mail til Finans.

Sådan ser kunderne ikke på det. Forbrugerrådet Tænk, Foreningen for Slutbrugere samt Landbrug & Fødevarer mener, at elselskaberne klatter milliarderne væk.

- Mange af elselskaberne er ejet af forbrugerne, så de burde bruge deres penge på at sætte tarifferne ned. Det ville komme forbrugerne og samfundet til gode i stedet for at bruge pengene på tabsgivende aktiviteter, siger afdelingsleder i Landbrug & Fødevarer Jens Astrup Madsen.