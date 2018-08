EM-bronze til thybo

SVØMNING: Thyboen Amalie Vinther sikrede sig sent tirsdag aften bronze ved EM i parasvømning i Irland. I favoritdisciplinen 400 meter fri satte hun sin næsthurtigste tid nogensinde (5.10:02).

At det blev til en medalje var en stor lettelse for 22-årige Amalie, der netop er flyttet fra Thisted til Aarhus.

- Det var fantastisk at slå hånden i væggen og se, at det blev en tredjeplads. Efter at et nyt klassifikationssystem er taget i brug og efter mit skifte til en ny klub, er det en stor forløsning, lød hendes umiddelbare reaktion efter finalen.

Amalies Vinther har kun én gang tidligere svømmet hurtigere, nemlig ved VM i 2015, hvor hun kom i mål i tiden 5.08,25.

Thyboen skal onsdag igen i vandet ved EM, hvor hun deltager i 50 meter fri og 100 meter bryst.