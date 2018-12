EM-kvinder tager strøm af udvisninger med ro

NANTES: Seks udvisninger og en diskvalifikation mod Sverige. Yderligere seks udvisninger mod Polen. De danske håndboldkvinder har ikke holdt sig tilbage med tacklingerne i de to første EM-kampe.

Men selv om Danmark i begge opgør kom til at spille en del i undertal, får det ikke holdet til at gribe tingene anderledes an fremover.

- Vi er altså et hold, og det kan man lige så godt vænne sig til, der ikke har noget problem med at spille i undertal. Vi skal være benhårde, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

- De andre skal vide, at det er benhårdt at spille mod Danmark. De skal vide, at de skal arbejde for at få målene, og hvis de endelig scorer, skal de have fået et trælår på vejen, siger han.

Spillerne ser heller ikke det store problem i de mange strafminutter, det er blevet til i de første kampe.

- Vi ved, at vi spiller fysisk hårdt, og så får vi nogle udvisninger. Vi skal selvfølgelig se, om vi kan få reduceret antallet, men jeg synes, vi dækker rigtig godt op i undertal, siger Anne Mette Hansen.

Hun peger på, at der ofte bliver lagt vægt på specielle ting ved de store mesterskaber, hvor dommerne har fået specifikke instrukser på forhånd.

- Der er måske mere fokus på nogle bestemte ting, og vi skal lige finde ud af, hvad det er, dommerne kigger efter, og så skal vi vænne os til det, siger Hansen.

Også stregklippen Kathrine Heindahl skal lige spore sig ind på, hvad dommerne har fokus på ved EM.

- Nogle gange kan linjen være svær at finde ud af, men vi må også tænke i, at vi skal være bedre til at "gribe" skytterne, så det ikke ser for voldsomt ud, siger hun.

