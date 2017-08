EM-sølvvindere hyldet i Viborg

FODBOLD: En stolt Viborg-borgmester bød mandag eftermiddag Danmarks EM-sølvvindere i kvindefodbold velkommen på Viborg Rådhus.

- I endte med at vinde sølv, men vandt meget mere end det: I har vundet vores hjerter. I har fået en hel nation til at snakke kvindefodbold. I har vundet vores store respekt, lød det fra borgmester Torsten Nielsen (K).

Han tog imod kvindefodboldlandsholdet på Viborg Rådhus, hvor omkring 5000 mennesker ifølge kommunens skøn var forsamlet inde og ude for at hylde fodboldkvinderne.

- Det er helt vanvittigt det her. Vi er virkelig glade og taknemmelige for den her velkomst i Viborg, som jeg slet ikke have regnet med. Den kærlighed, vi får lige nu, er ubeskrivelig, lød det fra den tidligere Fortuna-topscorer Nadia Nadim.

Viborg er første stop for de hjemvendte sølvvindere. Byen har de senere år været hjemmebane for kvindelandsholdet.

Borgmesteren fremhævede, at landsholdet har bragt kvindefodbold på alles læber.

- Dansk kvindefodbold er for altid ændret på grund af jer.

- I er rollemodeller for alle danskere, der har intentioner om at udrette noget stort, sagde borgmesteren.

Derefter overrakte han holdet en gave fra byen, den såkaldte Viborg-plakat med illustrationer af byens vartegn samt et halssmykke af sølv.

Det var en rørt Pernille Harder, der tog ordet på vegne af holdet og takker de mange fremmødte:

- Jeg vil på spillernes vegne sige tusind tak for den fantastiske opbakning. Det betyder enormt meget for os. Mere end I forstår, tror jeg.

- Vi glæder os til at spille landskampe her i Viborg, hvor forhåbentlig mange af jer vil være med og se på, sagde hun.

Efter at have sunget "Der er et yndigt land" var det tid til, at landsholdet trådte ud på rådhusets tagterrasse for at lade sig hylde af de mange fremmødte, der stod med dannebrogsflag i hænderne foran rådhuset.

Senere på eftermiddagen satte holdet kursen mod København, hvor det skal hyldes på Københavns Rådhus.

