Embedslæge afblæser badeforbud ved Nr. Lyngby Strand

NØRRE LYNGBY: Nye prøver viser, at badevandet ved Nr. Lyngby Strand igen er lige til at bade i. Efter vurdering fra Embedslægen fraråder Hjørring Kommune derfor ikke længere badning fra stranden. Onsdag frarådede kommunen ellers al badning da en prøve taget mandag viste, at der var et for højt antal E.coli-bakterier i vandet. Nu er der kommet svar på en prøve, der blev taget onsdag, og den viser, at vandet intet fejler.

Kommunen kunne ikke finde ud af, hvor forureningen, der nu er væk, kom fra.

- Når man kigger på vores forskellige prøver, er det kun ved Nørre Lyngby Strand, der er forurening. Vi har prøvet at kigge områderne omkring de vandløb løber ud omkring stranden, men der er ingenting i vejen, fortalte teamleder ved Teknik og Miljø i Hjørring Kommune, Charlotte Rønn onsdag.

Nu kan det så konstateres, at der også kun var tale om en kortvarig situation.