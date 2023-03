Emil trodsede svære tider: Nu er han nomineret til fornem pris

AALBORG:Hvad der skulle have været en ganske almindelig frokoststund, udviklede sig til en champagnebrunch fredag i sidste uge. Lidt over tolv tikkede en mail fra Bent Christensen, redaktør hos Den Danske Spiseguide, ind i Emil Thaarups indbakke.

Den Danske Spiseguide Guiden indeholder information om det bedste indenfor den danske gastronomiske verden.

Det er landets mest ajourførte og strengeste bedømmer af de danske restauranter, og alene at være optaget i guiden anses som en hædersplacering i restaurantverdenen.

Forud for optagelse finder der prøvespisninger sted, som altid er anonyme.

Bent Christensen udgav i 1978 den allerførste danske Spiseguide, og den er udgivet årligt lige siden. kilde: www.dendanskespiseguide.dk/about VIS MERE

Restaurant Emil er nomineret til Årets Fisk/Skaldyrsrestaurant.

Som den eneste i hele Jylland.

- Det er jo et kæmpe skulderklap. Det er det, jeg har drømt om, men jeg havde bestemt ikke regnet med, at det ville ske allerede, siger Emil Thaarup, der er indehaver af Restaurant Emil, som åbnede i Restaurant Texturs tidligere lokaler ved Gåsepigen i august sidste år.

Restaurant Emil har således været åben i bare syv måneder.

Mailen kom "ud af ingenting," så det skulle selvfølgelig fejres med fest og farver.

På kort tid er Restaurant Emil således blevet kendt for sin afslappede stil og kreative gourmetmenuer til priser, de fleste kan være med på. Og dét i en tid, hvor restaurationsbranchen er voldsomt udfordret af stigende energipriser og inflation.

- Jeg prøver virkelig at køre en afslappet stil. Her er der ingen krav om, at mine ansatte skal have sorte bukser på, for eksempel. De må gerne have t-shirt på, hvis det er det, de har det bedst med. For mig er det vigtigt at skabe friheden til at være afslappede omkring gæsterne, det giver den bedste oplevelse.

Og konceptet, det er enkelt og med udgangspunkt i alt, hvad der kan hives op af havet, og som fatter køber på dagens fiskeauktion i Strandby, hvor Emil Thaarup kommer fra.

Derfor er valgmulighederne på menukortet faste og begrænset til to. Lille Emil og Store Emil, som består af fem snacks og henholdsvis tre eller syv retter.

- Vi køber altid det, der friskest. Derfor svinger menuerne fra dag til dig, siger Emil Thaarup.

Nomineringen til Årets Fisk/Skaldyr får dog ikke indflydelse på det koncept, du nu kan opleve hos Restaurant Emil.

- Vi kommer til at køre det, som vi hidtil har gjort det, siger Emil Thaarup, der her, en uge efter nomineringen tikkede ind i indbakken, stadig er overrasket over nomineringen.

Prisen for Årets Fisk/Skaldyrsrestaurant uddeles 1. oktober på Mortens Kro i år.