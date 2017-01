FRANKRIG: I modsætning til sidste gang, de to hold spillede deres første gruppekamp til et VM, så var der ingen slinger i valsen, da Danmark blæste Argentina ud af banen fredag aften. Det udmøntede sig i følgende karakterer fra NORDJYSKEs karaktergiver:

Danmark - Argentina

0 = tag dig sammen

1 = dårlig

2 = under middel

3 = middel

4 = over middel

5 = glimrende

6 = verdensklasse

En klassisk åbning på et mesterskab hvor spillerne lige skal se hinanden og sig selv an, og det kommer til at rode lidt. Men Danmark skulle reelt kun bruge 15 minutter til at afkode Simonet brødrene og resten af det argentinske mandskab. Så efter dansk 9-8 føring midt i første halvleg, så tillod den danske defensiv kun 3 scoringer det sidste kvarter, og punkterede, og heldigvis for det, alt spænding om dansk sejrsåbning ved VM.

Danmarks top 3

Mikkel Hansen - karakter 6

Jamen lad os da bare starte fra toppen og dér sidder Mikkel Hansen. Det er i forsvarsspillet, det er i afslutningerne, det er især på de målgivende afleveringer, men det er i særklasse på hans evne til at iscenesætte de andre såvel som sig selv. Hvis dette er et udtryk for hvor Mikkels niveau befinder sig under denne slutrunde, så bliver det rigtig godt at følge.

Niklas Landin - Karakter 5

På samme trin sidder Niklas Landin som oftest, men han når ikke helt derop i dag. Det startede ellers med en griber på den tilbagevendte Simonet, men så skulle Niklas Landin også lige se de argentinske spillere an. Det gjorde han så heldigvis så godt at opgaven kunne gives videre til kollegaen Jannick Green midt i anden halvleg.

Magnus Landin - Karakter 5

Fløje skal score på deres chancer og det gjorde Magnus Landin i dag, og tilmed på teknisk flotteste vis. Den unge venstre fløj fik vist potentialet og det er betryggende at vide at Danmark råder over høj kompetence på alle fire fløje.

Dagens skuffelse

Kasper Søndergaard - Karakter 2

Skjern backen fik slet ikke markeret sig som vi kender ham og kom aldrig ordentlig ind i kampen. Bedste aktion var udspillet i de døende sekunder til Hans Lindberg. Forventningerne til Kasper Søndergaard er selvsagt højere, og Danmark har brug for, at han finder såvel skuddet og ikke mindst bruddet på ydersiden frem. Der er mange kampe endnu, og lur mig om ikke han stempler ind allerede i morgen aften.

Landstræneren

Gudmundur Gudmundsson - Karakter 5

Havde som vanligt forberedt sine spillere og holdet rigtig godt. Han tog tidlig initiativ til at bringe flere spillere i spil og dermed både fordele ressourcer, men samtidig også give flere i truppen VM fornemmelse.

Fint arbejde på bænken. Han virker til at være i god balance med sin spillertrup - det lover godt.