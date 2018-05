22-årig kvinde anmelder voldtægt under karneval

AALBORG: En 22-årig kvinde anmeldte sidst lørdag eftermiddag, at hun var blevet udsat for fuldbyrdet voldtægt under karnevalet.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Voldtægten skulle angiveligt være sket på et hotel et sted i Aalborg.

Ifølge kvinden havde hun mødt en mand i Kildeparken om eftermiddagen, og de var sammen taget ind på hotellet, hvor voldtægten skulle være sket, fortæller vagtchefen.

Politiet er nu i gang med at efterforske sagen.

Få anholdte

Med undtagelse af voldtægtsanmeldelsen var det ellers et meget fredeligt karneval.

Blot fem personer blev anholdt i løbet af hele dagen for mindre sager om vold og overtrædelser af ordensbekendtgørelsen.

Og den gode stemning fortsatte hele natten, hvor festen blev afviklet i god ro og orden uden anholdelser eller ballade, fortæller vagtchefen.

Styr på varmen

I løbet af lørdagen blev 135 personer behandlet på den fremskudte skadestue, men ingen af dem var med alvorlige skader.

Trods varmen var dehydrering slet ikke et problem, men langt de fleste blev behandlet for snitsår og beruselse.

- Når vi ser tilbage på dagen, har den overvejende været rolig, og vores frygt for, at mange mennesker kom til at lide under væskemangel pga. det varme vejr, blev bragt til skamme" oplyser politiets ansvarlige leder vicepolitiinspektør Henrik Skals.