VESTBYEN: Efter store renoveringsprojekter i det østlige Aalborg tager Himmerland Boligforening nu fat på omdannelsen af den første del af en lang række boliger i Vestbyen.

- Der er tale om 210 boliger på Henning Smithsvej og Poul Buåsvej, altså det der i daglig tale hedder "Afdeling 3" hos os. Egentlig er det den allerførste afdeling, der blev taget spadestik til efter etableringen af boligforeningen i 1944, men da andre afdelinger nåede at blive færdige først, fik denne afdeling et lidt højere nummer, forklarer direktør Ole Nielsen.

- Bygningerne er nedslidte

Renoveringen er resultatet af et klart tilsagn fra beboerne, så nu går man i gang med at forbedre det mere end 70 år gamle byggeri.

- Bygningerne er temmelig nedslidte, og badeværelser, køkkener og adgangsforhold lever ikke op til nutidens - og da slet ikke fremtidens - forventninger og krav, fortæller Ole Nielsen.

Renoveringen, som kommer til at koste omkring 210 mio. kroner, omfatter blandt andet reparation af fuger i facader, efterisolering af gavle, udskiftning af alle vinduer og udvendige døre, udskiftning af tagbeklædning, udskiftning af dele af installationerne til vand, varme, afløb og el samt etablering af port-gennemgange.

I opgangene bliver der desuden skiftet entrédøre og etableret en række elevatorer, og indvendigt i lejlighederne kommer der ny sanitet på badeværelserne, nye køkkener, mekanisk ventilation og altan.

Variation er påkrævet

- Hvis vi ønsker en fortsat god udlejning i afdelingen mange år frem, er det tvingende nødvendigt, at vi får indarbejdet en større variation i typer og størrelser af boliger. Derfor vil der i forbindelse med renoveringen ske udvidelse af en række af lejlighederne med et ekstra værelse - for nogles vedkommende endda flere værelser, idet der vil ske sammenlægning af en del af de eksisterende boliger. Der vil også blive etableret overdækket cykelparkering i gårdrummene, ligesom der her bliver opholds- og legeområder, siger Ole Nielsen.

Han oplyser, at renoveringen kommer til at ske i etaper, og på nuværende tidspunkt mangler der kun en formel godkendelse fra kommunen, før arbejdet kan gå i gang. Skurby til håndværkere og lignende er allerede på vej, og de første indvendige arbejder starter formentlig i boligerne på Poul Buåsvej omkring 15. februar. Går alt planmæssigt, vil den samlede renovering være gennemført inden 2020.